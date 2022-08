Kochanowski i Fornal zobaczyli w sklepie Kurka. "Genialne" [WIDEO]

Reprezentacja Polski w siatkówce udanie rozpoczęła tegoroczne mistrzostwa świata. Polacy wygrali 3:0 z Bułgarią oraz Meksykiem i są już pewni gry w 1/8 finału. We wtorek czeka ich starcie ze Stanami Zjednoczonymi, w którym rozstrzygnie się, kto zajmie pierwsze miejsce w grupie.

Dzień przed meczem z reprezentacją Stanów Zjednoczonych trzech naszych zawodników - Jakub Kochanowski, Tomasz Fornal i Karol Kłos - zdecydowało się udać do jednego ze sklepów z elektroniką. Podczas wizyty przy stanowisku z telewizorami Kochanowski i Fornal postanowili zażartować sobie z Bartosza Kurka, który w poniedziałek skończył 34 lata. A wszystko nagrał rozbawiony Karol Kłos, który opublikował filmik na swoim Instagramie.

Jakub Kochanowski i Tomasz Fornal włączyli na jednym z telewizorów...reklamę Monte z udziałem Bartosza Kurka, która była emitowana w Polsce 10 lat temu. Siatkarze rozbawieni całą sytuacją zapozowali do jednej ze scen. Fornal wcielił się w role kapitana reprezentacji Polski, a Kochanowski w brata Kurka. "Za kamerą" stanął Karol Kłos. Wszyscy trzej bawili się świetnie i z ich twarzy nie schodził uśmiech. Ta zabawna sytuacja pokazała, że w reprezentacji Polski panuje kapitalna atmosfera.

Uśmiechów nie brakuje także na boisku, gdzie póki co polscy siatkarze radzą sobie znakomicie. Podopieczni Nikoli Gribicia nie przegrali na turnieju jeszcze ani jednego seta i grają na wysokim poziomie. Nie dziwi więc to, że pod wrażeniem reprezentacji Polski są zagraniczne media. "U współgospodarzy mistrzostw świata wszystko idzie zgodnie z planem" - pisze portal Word of Volley. We wtorek Biało-Czerwonych czeka kolejny ważny sprawdzian. O 20:30 zagrają oni z Amerykanami.