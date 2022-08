Świat pod wrażeniem Polaków. Rywale zostali obezwładnieni. "Zbyt łatwo"

Polscy siatkarze w niedzielę potwierdzili swoją wysoką formę. W drugim meczu w grupie C zawodnicy Nikoli Grbicia pewnie pokonali 3:0 reprezentację Meksyku. Obrońcy tytułu już teraz mają zapewniony awans do 1/8 finału, a kwestię zwycięstwa w grupie rozstrzygnie wtorkowy mecz ze Stanami Zjednoczonymi.

Siatkarze reprezentacji Polski pokazali po raz kolejny, że stać ich na walkę o trzeci tytuł mistrzów świata z rzędu. Niedzielne spotkanie było szeroko komentowane w zagranicznych mediach. "Polska jest jednym z faworytów od zgarnięcia mistrzowskiego tytułu. Meksyk zignorował jednak fakt, że gospodarz turnieju jest kandydatem do wygrania całych mistrzostw i dał z siebie wszystko, zdobywając łącznie 50 punktów. Polska, dwukrotny mistrz świata, pokazała swoją siłę, zwyciężając w trzech setach. W ten sposób reprezentacja Meksyku pozostaje na ostatnim miejscu w grupie C z zerem na koncie" - czytamy na meksykańskim portalu Debate.

Postawa Polaków została również doceniona we Włoszech. "Drugi dzień mistrzostw świata był zbyt łatwy dla Polski. Drużyna przeciwna nie miała w zasadzie nic do powiedzenia w tym spotkaniu. Polska i USA są już całkowicie pewne wejścia do fazy pucharowej" - napisał serwis Sportface. Nie zabrakło też słów uznania z Chin. - "W niedzielny wieczór (Polacy, przyp. red.) pokazali wyższą jakość niż Meksyk w każdym elemencie gry. Współgospodarze turnieju zarezerwowali już swoje miejsce w następnej rundzie, nie przegrywając seta, a w niedzielę odnieśli siódme zwycięstwo (na mistrzostwach świata, przyp. red.) z rzędu - informowała agencja Hinhua.

O spotkaniu z Meksykiem napisał także siatkarski portal World of Volley. Nie zabrakło nawiązania do żywiołowego dopingu polskich kibiców. - "U współgospodarzy mistrzostw świata wszystko idzie zgodnie z planem. Polska szybko i skutecznie pokonała Meksyk w swoim drugim meczu w grupie C. Mecz przebiegał tak, jak oczekiwała tego 12-tysięczna publiczność w Katowicach. Ogłuszający doping z trybun obezwładnił zespół latynoamerykański złożony z nieprzyzwyczajonych do takiej atmosfery półamatorów" - czytamy na stronie.