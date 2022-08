Zaskakujący początek. Kurek nie dowierzał, aż Polska włączyła walec. Pokaz siły

Reprezentacja Polski rozbiła Meksyk 3:0 w drugim meczu siatkarskich mistrzostw świata. Kadra Nikoli Grbicia pokazała siłę, głębię składu i to pomimo zaskakującego poczatku meczu. Po jednej z akcji Bartosz Kurek nie dowierzał w to, co dzieje się na parkiecie. Ale później Polska włączyła walec i nie dała rywalom żadnych szans. A my zapraszamy do oglądania naszego pomeczowego studia, w którym ocenimy polskich siatkarzy i połączymy się z Jakubem Balcerskim, korespondentem Sport.pl.

3 TVP Sport/Screen Otwórz galerię Na Gazeta.pl