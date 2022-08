As Mateusza Poręby na koniec zakrawa na ironię. W tym elemencie gry Polacy zagrali najgorzej

Na początku meczu kibice przecierali oczy ze zdumienia, bo to Meksyk - outsider grupy D - prowadził. Sytuacja wróciła do normy w połowie seta, a potem już trwała fiesta w biało-czerwonym wydaniu. Mecz z ekipą z Ameryki Północnej miał być testem i trener Nikola Grbić tak też do niego podszedł. Szansę gry otrzymało bowiem wszystkich 14 siatkarzy, a kilku z nich zaliczyło dzięki temu debiut w mistrzostwach świata.

Poprzedni mecz siatkarzy Polska - Meksyk odbył się, gdy jeszcze żadnego z obecnych kadrowiczów nie było na świecie, a trener Grbić miał pięć lat. W 1978 roku te ekipy również rywalizowały w fazie grupowej czempionatu globu i podobnie jak teraz biało-czerwoni nie stracili seta.

Trudno było sobie wyobrazić inny scenariusz niż 3:0 w niedzielę, skoro mierzył się lider światowego rankingu, który walczy teraz o trzeci tytuł z rzędu z 18. drużyną tego zestawienia, która w czempionacie globu może pochwalić się co najwyżej 10. pozycją, na której uplasowała się raz - w 1974 roku.

Meksykanie nie tylko ustępowali niedzielnym przeciwnikom znacząco pod kątem sukcesów i doświadczenia na arenie międzynarodowej, ale i warunkami fizycznymi. Mało tego wszyscy grali w poprzednim sezonie w ojczyźnie w amatorskich rozgrywkach, bowiem profesjonalnej ligi tam nie ma.

Trener Latynosów Jorge Azair cieszył się, że jego zawodnicy zagrają przed ponad 10 tysiącami widzów i będą mieli okazję do nauki od topowego zespołu. Chyba jednak nawet on nie przypuszczał, że to właśnie jego zespół będzie wiodącą stroną przez połowę pierwszego seta. Tym bardziej że Grbić posłał do gry podstawową szóstkę. Po raz pierwszy do remisu gospodarze doprowadzili przy stanie 6:6, a pierwsze prowadzenie dał im wynik 10:9. Nie od razu jednak też zdołali odskoczyć outsiderowi.

Polacy nie grali źle, ale w oczy rzucały się błędy na zagrywce. Zarówno w pierwszym secie, jak i w drugim zaliczyli ich aż po siedem, a w całym spotkaniu 18. Jak na ironię zaś spotkanie zakończył as Mateusza Poręby.

Gdy po pewnych problemach opanowali sytuację i rozstrzygnęli seta na swoją korzyść, to Grbić postanowił dać szansę zmiennikom. Na boisku pozostało tylko trzech graczy z podstawowej szóstki - Marcin Janusz, Mateusz Bieniek i Kamil Semeniuk. Pierwszoplanową postacią był Tomasz Fornal. Punktował w każdym elemencie, a do tego był bardzo pomocy w obronie, do czego już przyzwyczaił wcześniej. Przyjmujący Jastrzębskiego Węgla swoją grą zachęcił do wznowienia dyskusji na temat tego, czy nie zasłużył na danie mu szansy od początku meczu.

Niecodzienną obroną łokciem błysnął w niedzielę z kolei Łukasz Kaczmarek. Rezerwowy atakujący również zaliczył udany występ i rozmył nieco wcześniejsze wątpliwości dotyczące jego przydatności dla zespołu.

Kontrola nad meczem sprawiła, że w gronie biało-czerwonych nie brakowało luzu i żartu. Paweł Zatorski, od drugiego seta stojący w gronie rezerwowych, podczas przerwy uciekał przed delegatem FIVB, kozłując piłkę. Po chwili w roli przeszkody dla polskiego libero wystąpił Jakub Kochanowski.

Na koniec fazy grupowej biało-czerwonych czeka pierwszy prawdziwy sprawdzian w tym turnieju. We wtorek zmierzą się z Amerykanami, którzy także mają bilans 6-0. Ekipa z USA jest wymieniana przez wiele osób jako jeden z głównych, a czasem nawet największy faworyt tych mistrzostw. Niezależnie jednak od wyniku tego spotkania przy układaniu drabinki na fazę pucharową to drużyna Grbicia będzie wyżej rozstawiona. Zgodnie z regulaminem bowiem współgospodarze imprezy - czyli Polska i Słowenia - w przypadku awansu do "16" mają zagwarantowane dwie najwyższe pozycje rozstawienia.