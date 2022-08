Polscy siatkarze nie dali szans Meksykowi i awansowali do 1/8 finału

Po bardzo pewnym zwycięstwie nad Bułgarią 3:0 na inaugurację mistrzostw świata, polscy siatkarze w niedzielę znów byli zdecydowanym faworytem. Biało-czerwoni mierzyli się z reprezentacją Meksyku i każdy inny wynik niż szybkie 3:0 dla Polski byłby ogromną niespodzianką. Z kolei wygrana za trzy punkty miała zapewnić Polakom awans do 1/8 finału jeszcze przed ostatnim meczem grupowym z Amerykanami, w związku z czym Nikola Grbić nie kombinował i na początku wprowadził do boju swoją podstawową szóstkę.

Pewne 3:0 Polaków z Meksykiem i awans do 1/8 finału

Mniej utytułowani rywale rozpoczęli ten mecz wiedząc, że nie mają nic do stracenia. I na początku spotkania sprawiali Polakom problemy dobrymi zagrywkami i skuteczną grą w ataku. Trwało to jednak tylko do połowy seta, a dokładnie do stanu 14:13 dla Polski. Potem biało-czerwoni zdobyli cztery punkty z rzędu nie dając rywalom skończyć ataku, a samemu popisując się skutecznymi kontrami. W ten sposób odskoczyli przeciwnikom na 18:13, a później poszło już z górki. Po dwóch udanych atakach z przesuniętej krótkiej Jakuba Kochanowskiego Polacy wygrali pierwszego seta do 17.

W drugiej partii Meksykanie nie byli już rywalem dla siatkarzy Nikoli Grbicia. W trakcie całego seta serbski szkoleniowiec wymienił niemal całą szóstkę na koniec zostawiając w niej tylko rozgrywającego Marcina Janusza, a jego zawodnicy od stanu 8:6 zaczęli demolować swojego przeciwnika. Kilka bloków i skutecznych kontr sprawiło, że przewaga Polaków urosła nawet do trzynastu punktów (24:11). Ostatecznie, po dobrym ataku Bartosza Kwolka, set zakończył się zwycięstwem reprezentacji Polski 25:14.

Na trzeciego seta wyszła już w pełni rezerwowa szóstka Polaków i to odbiło się na jego przebiegu, bo właśnie w tej odsłonie Meksykanie trzymali się najdłużej w grze, aż do stanu 18:16. W końcówce biało-czerwonym znów udało się podkręcić tempo. Polacy byli skuteczni, a po stronie rywali piłki kończył jedynie atakujący Diego Gonzalez, a to było zdecydowanie za mało. Po asie serwisowym Mateusza Poręby Polacy wygrali trzeciego seta do 19 i cały mecz 3:0.

Reprezentacja Polski pokonała Meksyk 3:0 (25:17, 25:14, 25:19) i jest już pewna awansu do 1/8 finału mistrzostw świata. W swoim ostatnim spotkaniu fazy grupowej Polacy zmierzą się we wtorek z Amerykanami. Początek tego spotkania o godzinie 20.30.