Kibice rywali Polaków pierwszy raz od lat mają, gdzie obejrzeć mecz. "Marzymy o niespodziance"

Ostatni mecz z Meksykiem Polacy rozegrali aż 44 lata temu, także na mistrzostwach świata. Wygrali 3:0, więc wielka historia za nim nie stoi. A ten najgłośniejszy? Chyba spotkanie rozegrane na mundialu cztery lata wcześniej. Meksyk był gospodarzem turnieju i miał próbować przekupić polskich siatkarzy. To przez to zawodnicy z NRD, gdy zasiedli na trybunach, krzyczeli do Polaków, że są "sprzedawczykami" i "złodziejami".

Niedzielne starcie podczas tegorocznych MŚ w Spodku powinno być o wiele spokojniejsze. Meksykanie są outsiderem "polskiej" grupy C i najprawdopodobniej skończą ją na czwartym miejscu, odpadając z imprezy jeszcze przed fazą play-off. Polacy jako faworyci to spotkanie wręcz muszą wygrać i to najlepiej bez żadnych potknięć.

Czy Polacy mają się bać outsidera? Meksyk nie ma nawet własnej zawodowej ligi

A czy mają czego się bać? Meksyk to osiemnasta drużyna obecnego rankingu FIVB, którego kadra trenera Nikoli Grbicia jest liderem. To chyba wystarczająca odpowiedź na pytanie dotyczące potencjału obu zespołów. - W Meksyku nie ma profesjonalnych rozgrywek ligowych. Nie ma też silnej ligi uniwersyteckiej wzorem tej w USA - mówi Sport.pl trener Jorge Azair. - Dotychczas wszyscy siatkarze grali w kraju, w zespołach amatorskich. Po MŚ kilku będzie występować w Hiszpanii, a jeden w Portugalii.

Jakie atuty ma jego drużyna? - Blok. W fazie przyjęcia gramy szybciej niż rywale - wskazuje bez wahania szkoleniowiec. Zapytany o kluczowego zawodnika też od razu podaje jedno nazwisko. - 20-letni przyjmujący Josue Lopez Rios. Dotąd był najlepszy w zespole i mam nadzieję, że pokaże to także podczas tego turnieju - ocenia Azair.

- Ten zespół pracował ciężko, miał swoje wzloty, jak i upadki. Ostatnio najważniejszymi osiągnięciami można nazwać awanse na mistrzostwa świata do lat 18 i 20, bo one zabezpieczają przyszłość zespołu. Seniorzy wygrali zeszłoroczną edycję Pucharze Panamerykańskim i dobrze szło im w rozgrywkach organizowanych przez federację NORCECA. Wygrywali po kilka meczów i zdobywali nagrody indywidualne. Ten zespół stworzył się podczas pandemii, to był dla niego jakby nowy początek. Inne mają przewagę w postaci doświadczenia. Walczą przeciwko swoim bohaterom, bo inspiracją dla Meksykanów są zawsze siatkarze z innych kadr. Są gotowi, żeby pokazać serce na boisku przeciwko Polakom - opisuje Karla Carillo, założycielka portalu o siatkówce w Meksyku "De Zaguero y Sin Bloqueo".

Jeszcze niedawno w Meksyku nie byłoby gdzie obejrzeć meczu z Polską. Teraz ma go w domu niemalże każdy

Pomimo niskiego poziomu na boisku siatkówka w Meksyku jest dość popularna. - To sport numer trzy w naszym kraju. Na pierwszym miejscu jest piłka nożna, potem baseball i na podobnym poziomie jest zainteresowanie koszykówką i właśnie siatkówką - uważa Jorge Azair. - Kiedy wywalczyliśmy awans na igrzyska w Rio de Janeiro, to na trybunach było dziesięć tysięcy osób. Zawodnicy są popularni, kibice ustawiają się zawsze w kolejce po zdjęcia i autografy - dodaje trener.

Być może byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie fakt, że przez ostatnich parę lat turnieje nie były pokazywane przez ogólnodostępne telewizje. - Kibice obserwują mecze, cieszą się nimi i kibicują, ale niestety głównie na czas igrzysk. Ostatnio poza nimi niewiele spotkań było szeroko relacjonowanych - tłumaczy Karla Carillo. - Liczymy jednak na to, że teraz wszystko się zmieni. Po paru trudnych latach te mistrzostwa świata są transmitowane przez telewizję ESPN, którą w domu ma niemalże każdy Meksykanin. To pierwsze z wydarzeń w ramach czteroletniej umowy na wiele siatkarskich turniejów. Mamy nadzieję, że zainteresowanie tą dyscypliną jeszcze trochę wzrośnie - wskazuje dziennikarka. Ocenia, że mecz z Polską będzie oglądać wiele osób. Nawet w pracy, bo w Meksyku pora rozpoczęcia spotkania to 13:30.

"Marzymy o niespodziance". Mecz z Polską nauką dla Meksykanów

To Meksyk w niedzielny wieczór będzie Dawidem. I liczy, że rzucane przez niego kamienie choćby dosięgną Goliata, czyli Polaków, którzy są po świetnym starcie - pewnej wygranej z Bułgarami. Meksykanie oberwali od Amerykanów 0:3 (18:25, 20:25, 12:25) i teraz nawet każda wyrównana końcówka seta przeciwko Polsce, a potem Bułgarii, będzie dla nich sukcesem.

- Popełniliśmy zbyt wiele błędów, dały o sobie znać nerwy. Mieliśmy dobre momenty. Z mocniejszą zagrywką możemy lepiej kontrolować sytuację. Myślę, że teraz z każdym spotkaniem będzie nam łatwiej - twierdzi Jorge Azair.

Dodatkową trudnością może być dla nich hala pełna polskich kibiców. Po meczu z USA siatkarze oglądali rywalizację Polaków z Bułgarami i byli pod wrażeniem wypełnionego, rozśpiewanego Spodka. Byli w szoku i rozglądali się po trybunach z niedowierzaniem. Ich trener nie ma jednak obaw, że to stworzy problem dla zawodników. - To wręcz świetna sprawa. Mam nadzieję, że ten mecz będzie dla nich świetną przygodą oraz nauką - wskazuje Azair.

- Byłam pod wrażeniem już jednego z turniejów siatkówki plażowej w waszym kraju, a co dopiero musi się dziać na tych mistrzostwach. W Meksyku wszyscy pamiętają otwarcie MŚ sprzed ośmiu lat na tym ogromnym stadionie wypełnionym tysiącami kibiców, tego nie da się wymazać z pamięci - przytacza Karla Carillo, mówiąc o meczu z Serbią z MŚ 2014 na Stadionie Narodowym. - To robi wrażenie, ale powinno nastrajać pozytywnie, a nie przytłaczać. Wiemy, że Polacy to jeden z najsilniejszych zespołów na świecie i bardzo trudno będzie mu się przeciwstawić, a co dopiero go pokonać. Wierzymy jednak w naszych walecznych zawodników i chcemy, żeby zagrali najlepiej, jak potrafią. Marzymy o niespodziance - dodaje dziennikarka.

Początek meczu Polaków z Meksykanami w niedzielę, 28 sierpnia o 20:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.