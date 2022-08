Anastasi tłumaczy zaskakujące słowa Semeniuka. "Kamil może się czuć szczęściarzem"

Polscy siatkarze do drugiego meczu domowych mistrzostw świata mogą podchodzić z uśmiechem. Po wygranej 3:0 z Bułgarią wiele osób twierdzi, że zaczęli turniej najlepiej, jak się dało.

Anastasi cieszy się formą Polaków i Semeniuka. "Zaskakuje mnie, że z roku na rok jest coraz lepszy"

Tak samo zadowolony jest jeden Włoch: Andrea Anastasi. Nowy trener Sir Sfety Perugii obejrzał pokaz siły nie tylko całego polskiego zespołu, ale przede wszystkim przyjmującego Kamila Semeniuka, którego już w nowym sezonie ligowym będzie trenował. - Cieszę się z wyniku pierwszego meczu Polaków na turnieju i tego, jak zagrał Kamil. Jest bardzo ważny w zespole, a wokół siebie ma zawodników, którzy mogą pozwolić Polsce na świetny wynik - twierdzi Anastasi w rozmowie ze Sport.pl.

- Coś, co zaskakuje mnie w jego grze, to, że z roku na rok jest coraz lepszy. A ten sezon jest dla niego czymś niesamowitym, bo został przecież MVP Ligi Mistrzów. I nie tylko: bo w kadrze zaczyna mieć coraz więcej do powiedzenia. Ma naprawdę świetne mecze, kolejne powinny przyjść na tych mistrzostwach - zapewnia szkoleniowiec.

Amerykanie wygrywają po raz drugi w "polskiej grupie". Zacięty to był mecz

"Potrzeba zawodnika, który stanie się liderem. Dla mnie to właśnie zadanie dla Semeniuka"

Przeciwko Bułgarom największe wrażenie w grze Semeniuka zrobiły na pewno cztery asy z rzędu, które zaserwował rywalom w trzecim secie. - Bez wątpliwości serwis jest jednym z największych atutów Semeniuka. I jednym z najważniejszych elementów w nowoczesnej siatkówce, robiącym obecnie wielką różnicę. Tym zyskuje choćby Francja, która może nie jest najlepiej technicznie grającym zespołem, ale takimi elementami, jak zagrywka, staje się jednym z faworytów do wygrania całych MŚ - wskazuje Andrea Anastasi.

- Kamil jest w stanie wejść na taki poziom dla Polski. A to kluczowe, choćby dlatego, że w kadrze nie ma Wilfredo Leona. Polakom potrzeba zawodnika, który wejdzie do składu i stanie się liderem. Dla mnie to właśnie zadanie dla Semeniuka. Pokazał to już przeciwko Bułgarii. Perugia jest trochę podobna do reprezentacji Polski, bo to zbiór siatkarskich gwiazd, zawodników wielkiego formatu. Myślę, że tu też potrzebuję Kamila w roli tego, który będzie przejmował kontrolę nad zespołem. Musi stać się liderem i potrafi to zrobić. Jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Jeśli będzie regularnie pracował nad sferą psychiczną i przywództwem w zespole, nie będzie mu brakowało niczego - twierdzi były trener reprezentacji Polski w latach 2011-2013.

Semeniuk zaskoczył słowami o "drżącej ręce" przy zagrywce. Anastasi: Nie powinien się o to bać

Po meczu z Bułgarami Semeniuk w wywiadzie zaskoczył słowami na temat swojej opinii o reakcji trybun na jego zagrywki. - W siatkówce reakcja z trybun jest fajna, ale potrafi sparaliżować. Gdy usłyszałem skandowanie po pierwszych moich asach, to już ręka zaczęła mi trochę drżeć - powiedział przyjmujący kadry.

Kibice rywali Polaków pierwszy raz od lat mają, gdzie obejrzeć mecz. "Marzymy o niespodziance"

Wiele osób zastanawiało się, czy mówi poważnie. Bo to teoretycznie dość nietypowe dla zawodnika, żeby nie chciał słyszeć kibiców dopingujących go do dalszej znakomitej gry. Z drugiej strony to po prostu jego opinia. Zdanie zawodnika, który w klubie długo grał w hali, do której często przychodzi tylko kilkuset widzów. To żaden zarzut dla ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Po prostu nie może się równać z atmosferą kilku tysięcy kibiców w Spodku podczas debiutu w mistrzostwach świata. Semeniuka można zrozumieć.

- Może być tak, że Kamil wciąż się oswaja z meczami reprezentacji. W tak ważnej roli i na takiej imprezie jak mistrzostwa świata nie miał jeszcze okazji zgromadzić wiele doświadczenia. To trochę co innego niż granie na co dzień w klubie, gdzie na trybuny przychodzi po kilkaset widzów. Tu jest ich kilkanaście tysięcy i wiele się przez to zmienia, także w psychice zawodnika. W Katowicach mógł poczuć te emocje - uważa Andrea Anastasi.

I ma dla Semeniuka dobre wieści. - Kamil może się czuć szczęściarzem. Nie powinien się o to bać. To coś, nad czym należy pracować i dlatego dobrze, że trafił do Perugii. Tutaj hala może nie jest tak wielka jak Spodek, czy kilka innych polskich hal, ale jest jedną z tych wyjątkowych we Włoszech. Pojawia się kocioł, kibice żywiołowo reagują na każdą kluczową akcję i atmosfera się podgrzewa. Jeśli Kamil się z tym oswoi, to nie tylko będzie się cieszył razem z kibicami, ale nauczy się to wykorzystywać. Mogę zapewnić, że będzie inaczej niż w Kędzierzynie - zaznacza Włoch.

Polska jednym z trzech faworytów MŚ u Anastasiego. "Nie trzeba się bać, że nie ma Leona"

Jak Anastasi widzi szanse Polaków na trzecie mistrzostwo świata z rzędu? - W tym momencie mają jedną z najlepszych drużyn na świecie i oczywiście są kandydatami do zwycięstwa, czy zdobycia medalu. Polska, Francja i USA to moja trójka, która powinna walczyć o końcowy sukces na tym turnieju. Na MŚ Polakom zawsze idzie lepiej, nie odpadają w ćwierćfinale, jak na igrzyskach, od paru lat ciągle osiągają sukcesy. Teraz to praktycznie zespół kompletny - opisuje szkoleniowiec.

Meksykanie kiedyś chcieli mieć zdjęcie z Grbiciem. Potem pozbawili go igrzysk

- Nie dałem do grona faworytów Włochów, choć uważam ich za mocny zespół, ale nie zrobiłem tego właśnie dlatego, że nie mają tak szerokiej ławki, jak Polacy - dodaje. - Nikola ma zmienników, ma bardzo długą listę graczy, którzy wciąż mogą odmienić grę jego zespołu. Kwolek, Fornal? Z nimi nie trzeba się wcale bać, że nie ma Wilfredo Leona. Oczywiście, pomógłby w pełni sił, ale skoro jest kontuzjowany, to okazuje się, że i bez niego Polska jest silna. Niewiele zespołów w takiej sytuacji byłoby w stanie to o sobie powiedzieć - podsumowuje Anastasi.