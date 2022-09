Co się dzieje po żółtej kartce w siatkówce? Zaskoczenie. Czerwona to wyższy poziom

Ciężkie naruszenia mogą skończyć się wykluczeniem z gry lub dyskwalifikacją. Częściej jednak kibicie widzą, jak sędzia dyscyplinuje zawodników poprzez rozmowę lub pokazując kartki. Karani w ten sposób mogą być także trenerzy czy członkowie kadry. Co oznacza żółta kartka w piłce siatkowej?

Siatkówka - zasady. Co się dzieje, jeśli zawodnik otrzyma żółtą kartkę?

W meczu siatkarskim jest więcej przerw, niż na przykład w piłce nożnej, dlatego sędzia ma też więcej możliwości, by przywrócić zawodników do porządku. Sędzia zazwyczaj upomina kapitana zespołu, a nawet przywołuje do siebie trenera. W trakcie rozmowy arbiter dokładnie wyjaśnia, jakie zachowanie jest powodem upomnienia ustnego. Zwykle dotyczą one mniej istotnych przewinień lub niewłaściwego zachowania.

Upomnienie ustne w siatkówce może dotyczyć:

dyskutowania z sędziami na temat sposobu interpretacji danej akcji;

wykonania obraźliwych gestów lub wypowiedzenie niestosownych słów w kierunku zawodników, sędziego lub kibiców;

umyślne opóźnianie gry;

tworzenie tzw. zasłony, czyli umyślne utrudnianie przeciwnikom obserwowania ruchów zagrywającego;

nadmierne wyrażanie ekscytacji z wygranej akcji i kierowanie tych emocji jednoznacznie w stronę przegranej drużyny.

Co oznacza żółta kartka w piłce siatkowej?

Jeśli ustne upomnienia nie wystarczą lub przewinienia zawodników są poważniejsze, sędzia może wykorzystać np. żółtą kartkę, która jest oficjalnym upomnieniem. Od 2013 roku nie wiążę się już ona z utratą punktu. Za co siatkarz może otrzymać żółtą kartkę? Głównie dotyczy to niewłaściwych zachowań, takich jak:

odmowa podania piłki drużynie przeciwnej;

kopanie piłki i szarpanie siatki, które sędzia zinterpretuje jako objaw złości;

dyskutowanie z sędzią;

bycie obraźliwym, agresywnym lub grubiańskim;

zaburzanie płynności gry, stosowanie taktyki opóźniającej;

gdy upomnienie słowne było nieskuteczne i zawodnik ponownie zaczął niewłaściwie się zachowywać.

Jaka kara za żółtą kartkę w siatkówce?

Otrzymanie żółtej kartki w siatkówce nie skutkuje żadną karą, poza wpisaniem takiego upomnienia do protokołu meczowego. Kary przyznawane są zawodnikowi np. po jednoczesnym pokazaniu dwóch kartek - żółtej i czerwonej.

Co oznacza czerwona kartka w siatkówce?

W przeciwieństwie do żółtej, czerwona kartka w siatkówce oznacza już utratę punktu. Ukarany nią może być zarówno zawodnik, jak i trener w przypadku ponownego upomnienia lub poważnego naruszenia zasad gry. Dla siatkarza jest to ostatnie ostrzeżenie przed wykluczeniem go z gry. Za co można dostać czerwoną kartkę?

Za uporczywe używanie wulgaryzmów i agresywne zachowanie - mimo upomnień sędziego;

Za rażący brak szacunku do zasad gry;

Za powielanie zachowania lub działania, które były wcześniej powodem upomnienia lub żółtej kartki.

Pokazanie żółtej i czerwonej kartki wobec zawodnika oznacza wykluczenie danego zawodnika z gry do czasu zakończenia seta. W przypadku trenera, nie może on dawać zawodnikom wskazówek - również aż do momentu zakończenia danego seta. Ukarana osoba siada w tzw. polu kar, które mieści się za ławką rezerwowych.

Najsurowszą karą w siatkówce jest dyskwalifikacja, która oznacza, że dany gracz lub trener nie mają prawa brać udziału w grze aż do końca trwania spotkania. Osoba taka nie ma też prawa przebywać na boisku. Aby zasygnalizować dyskwalifikację, sędzia najpierw pokazuje żółtą, a potem czerwoną kartkę.