Meksykanie kiedyś chcieli mieć zdjęcie z Grbiciem. Potem pozbawili go igrzysk

"Niewielka" i "nie znam" - tak przeważnie brzmiały odpowiedzi reprezentantów Polski i trenera Nikoli Grbicia na zadawane im w piątek pytania dotyczące ich wiedzy na temat meksykańskiej siatkówki i zawodników z tego kraju. Trudno nazwać tę drużynę całkiem egzotyczną, ale faktem jest, że na najważniejszych imprezach międzynarodowych pojawia się ona raczej sporadycznie.

Rachunki do wyrównania Grbicia. Waleczni Meksykanie

Od ostatniego meczu biało-czerwonych z Meksykanami minęły aż 44 lata. Wówczas również zmierzyli się z nimi w fazie grupowej czempionatu globu i wygrali 3:0. Znacznie świeższe wspomnienia ma Grbić i okazuje się, że ma z drużyną z Ameryki Środkowej rachunki do wyrównania.

- Byliśmy jednym z zespołów, który nie pojechał na igrzyska w Rio de Janeiro, bo Meksyk tam był - stwierdza Serb, który wówczas prowadził reprezentację swojego kraju.

Miał on na myśli obowiązujący wówczas system kwalifikacji olimpijskich z określoną liczbą miejsc dla ekip z każdego kontynentu. Z tego powodu zwykle brakowało miejsca w stawce dla kilku silnych europejskich zespołów. Wówczas ofiarami tych zasad padli m.in. Serbowie. Był to zaś drugi i ostatni jak na razie występ Latynosów w igrzyskach.

Grbić zapewnia, że nie traktuje tego osobiście. - Wiem, że dla wszystkich udział w zmaganiach olimpijskich jest jak spełnienie marzeń - podkreśla. Ale jednocześnie przywołuje inną historię z przeszłości, która obrazuje przepaść między topowymi ekipami a Meksykanami.

- Kiedy grałem przeciwko nim w mistrzostwach świata w 2010 roku, to po meczu rywale podeszli do nas, prosząc o wspólne zdjęcie. Dla nich było czymś niesamowitym zagrać z nami - wspomina.

Po chwili szkoleniowiec Polaków znów zapewnia, że zdaje sobie sprawę, jak ważny dla każdego jest udział w imprezach wysokiej rangi. Następnie jednak znów wskazuje na różnicę poziomu gry zespołu z Ameryki Środkowej i światowej czołówki.

- Meksyk, Egipt... Z całym szacunkiem, ale to nie to samo co Brazylia, Serbia lub Słowenia. Rozumiem ideę ducha olimpijskiego, ale uważam, że powinno się wziąć pod uwagę nieco jakość turnieju - argumentuje.

Niemcy z NRD krzyczeli do Polaków: "Sprzedawczyki i złodzieje". Meksyk obiecał Polakom fortunę

Nieco łagodniejszy dla wieczornych rywali był Aleksander Śliwka. Przyjmujący przyznaje, że co prawda rzadko można ich zobaczyć w fazie pucharowej lub medalowej dużych turniejów, ale na pewno nie można ich zlekceważyć.

- Pokazali we fragmentach piątkowego meczu z USA dobrą siatkówkę (przegranym 0:3 - przyp. red.). Na pewno nie jest to rywal, z którym wygramy na stojąco - zaznacza.

On także ma pewne wspomnienia związane z tym przeciwnikiem, choć jeszcze z czasów gry w młodszych kategoriach wiekowych.

- Dwukrotnie grałem z nimi w mistrzostwach świata kadetów i juniorów. Wtedy też nie był to zespół, który można zlekceważyć. Był bardzo waleczny - zastrzega.

Wielką niespodzianką byłoby, gdyby w niedzielny wieczór on i jego koledzy z kadry mieli jakieś kłopoty z zespołem prowadzonym przez Jorge Azaira.

Początek meczu Polaków z Meksykanami w niedzielę, 28 sierpnia o 20:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.