Kto to jest libero? Tłumaczymy, na czym polega specjalna pozycja w siatkówce

W kadrze siatkarzy na mistrzostwa świata 2022 kapitanem polskiej reprezentacji został Bartosz Kurek. Zgodnie z zasadami, w składzie znajduje się także dwóch libero - Jakub Popiwczak i Paweł Zatorski - którzy mają ściśle określone funkcje. Jakie?

Kto to jest libero?

Libero to zawodnik, którego funkcja w zespole została oficjalnie ustalona w 1998 roku. Powodem wprowadzenia nowej pozycji w siatkówce była potrzeba zwiększenia liczby akcji i płynności gry w meczach. Libero to siatkarze, którzy mogą grać tylko na pozycji obrony i specjalizują się w przyjmowaniu zagrywek. Zawodnicy ci posiadają koszulki innego, kontrastującego koloru, niż pozostali zawodnicy w drużynie. W drużynie może być do maksymalnie dwóch zawodników libero.

Libero może zastąpić w grze każdego zawodnika strefy obrony, a liczba jego zmian jest nieograniczona - wymiany dokonywane przez libero nie są bowiem zaliczane do zmian regulaminowych. Ponadto libero może być zastąpiony tylko przez zawodnika, którego zmienił, czyli na podstawie tzw. zasady zmiany powrotnej. Pomiędzy tymi zmianami musi być rozegrana akcja.

Czy zawodnik libero może być kapitanem?

Kapitan drużyny w siatkówce to zaszczytna i wyjątkowa funkcja, która nakłada na takiego zawodnika dodatkowe obowiązki. Kapitan podpisuje protokół zawodów przed meczem, reprezentuje swój zespół w losowaniu, które decyduje m.in. o tym, po której stronie siatki rozpocznie się mecz. Ponadto posiada dużo uprawnień już na boisku - jako jedyny z drużyny może dyskutować z arbitrem. Sędziowie czasem też proszą kapitanów, by uspokoili swoich kolegów z zespołów czy nawet trenerów. Po meczu podpisuje kolejny protokół oraz może złożyć oficjalny protest.

Jeśli kapitan musi zejść z boiska, to trener lub kapitan wyznacza zastępcę. Kapitanem do stycznia 2022 roku nie mógł być libero, ponieważ w niektórych ustawieniach siatkarza tego w ogóle nie ma na boisku, a kapitan musi być na nim zawsze. Decyzję tę zmieniono jednak podczas 37. Światowego Kongresu FIVB. Od 2022 roku w przepisie nr. 5 gry w piłkę siatkową zapisano, że libero także może być kapitanem drużyny.

Czego nie może robić zawodnik libero?

Ze względu na swoją pozycję na boisku zawodnik libero nie może:

zagrywać piłki,

blokować,

robić próby bloku,

wykonywać spełnionego ataku, gdy piłka znajduje się powyżej górnej krawędzi siatki.

