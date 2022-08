MŚ siatkarzy interesują tylko Polaków? Słoweńcy mieli błyskotliwe pomysły, ale to Spodek się zapełnił

Blisko czternaście tysięcy kibiców pierwszego dnia na dwóch meczach w katowickim Spodku i nieco ponad osiem w Arenie Stozice w Lublanie, gdzie rozegrano cztery spotkania.

REKLAMA

W sobotę rywalizację Turcji i Chin oglądało w Słowenii zaledwie 90 osób. Tymczasem w Spodku nawet na meczu egzotycznych Portoryko i Tunezji jest kilkaset, jeśli nie ponad tysiąc osób. Wygląda to tak, jakby mistrzostwami świata interesowali się tylko Polacy. A tak naprawdę jest efektem słabej skuteczności organizatorów w promowaniu imprezy.

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

Mistrzostwa "spasionych kotów" w Polsce. Ale się sprzedały

W Polsce postawiono na sprawdzone rozwiązania, które miały pomóc sprowadzić kibiców do Katowic i Gliwic. Promocja sprzedaży biletów, odpowiedni system, dzięki którym te na mecze Polaków i finałową fazę rozgrywek sprzedały się niemalże do ostatniej sztuki oraz dodatki: małe wydarzenia związane z mistrzostwami, sparingi kadry, Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, a także strefę kibica pod Spodkiem, która zostanie uruchomiona na półfinały i finały MŚ. Bilety się sprzedały, do tego nie powinno się mieć pretensji, można to ocenić jako sukces. Ale czy wszystko w tym systemie działa perfekcyjnie?

W MŚ zagrają za Rosję. To symboliczne. Trener Ukrainy wdzięczny za pomoc i wsparcie

- Mistrzostwa świata? No wiemy, że są, ale bilety było trudno dostać, więc oglądam w telewizji. Ten turniej widać i czuć tylko przy hali. Wiozłem już kilku kibiców, ale brakuje, żeby ta promocja rozszerzyła się dalej niż na jedno rondo - mówi nam taksówkarz, z którym dojeżdżamy właśnie w okolice Spodka. Tam, przy centrum przesiadkowym widać kilka banerów i plakatów promujących mistrzostwa, ale na więcej nie ma co liczyć. Jest trochę, jak w przypadku bardzo celnej opinii Łukasza Kadziewicza napisanej dla "Onetu", gdzie mówił o ludziach zarządzających polską siatkówką: "spasione i tłuste koty, które śpią na kanapie".

Wyprzedawanie hali na mecze polskiej kadry to zasługa głównie zainteresowania, jakim wciąż cieszą się zawodnicy. Kibice oczekują od nich sukcesów, przychodzą, żeby wspierać, poczuć atmosferę meczów, która jest wyjątkowa w świecie polskiego sportu. Ale tak nie musi być zawsze. Bo żeby przyciągać do hal w przyszłości, dobrze byłoby mieć coś świeżego.

Grali na wodzie w centrum stolicy, wpuścili kibiców za darmo do hali. Współgospodarz MŚ myślał lepiej niż Polska

Z takiego założenia wyszli współgospodarze tegorocznych mistrzostw, czyli Słoweńcy. Ich pomysł na zwiększenie zainteresowania imprezą to chociażby turniej siatkówki na wodzie, rozgrywany w Ljubljanicy, w samym centrum stolicy kraju.

Pierwszy raz zorganizowano go w 2019 roku, przy okazji mistrzostw Europy. Wtedy spotkania odbywały się wieczorem, dla lepszego wrażenia. Bo wodne boisko stanowiły światła, którymi w piękny i imponujący sposób oświetlono rzekę. Druga edycja tego wydarzenia zorganizowana specjalnie na tegoroczne MŚ trwała cały dzień, od południa do późnego wieczora. Mecze oglądało kilkaset kibiców, a na zaproszenie słoweńskiego związku w roli gości specjalnych przyszli na nie zawodnicy tamtejszej kadry. Środowisko siatkarskie z całego świata było zachwycone niezwykłym efektem akcji.

Ale to nie koniec. Ostatni sparing przed MŚ Słoweńcy zorganizowali - tak, jak Polacy - już w Arenie Stozice w Lublanie, gdzie rozgrywają spotkania fazy grupowej. Z tą różnicą, że w Polsce katowicki Spodek wypełniło kilka tysięcy kibiców, którzy zapłacili za bilety po 60 złotych, a spotkanie w Słowenii specjalnie zostało otwarte dla fanów. Obejrzeli je za darmo, co miało ich zachęcić do kupienia wejściówek na rozpoczynające się kilka dni później mistrzostwa.

Słoweńcy mieli mistrzowską strategię, ale teraz wstydzą się pustych trybun

Strategię Słoweńców bardzo doceniono. Mówiono, że to dobry krok i wręcz iście mistrzowski sposób na promocję pierwszego wydarzenia siatkarskiego tej skali w ich kraju. Ale pierwsze dni imprezy i frekwencja na trybunach Areny Stozice pokazuje, jak Słoweńcy skupili się na szczegółach, a zapomnieli o podstawach. Tych samych, które zapewniają sukces Polsce.

Semeniuk chciałby, by polscy kibice zachowywali się trochę inaczej. "Ręka zaczęła drżeć"

Organizatorzy meczów w Lublanie byli zmuszeni rozpoczynać sprzedaż biletów od tej połowy hali, która jest pokazywana najczęściej przez telewizję. Stopniowo mieli przechodzić do drugiej części trybun, a potem do miejsc na samej górze, oferujących najgorszy widok. W wielu przypadkach zatrzymywali się już na tej pierwszej kategorii i ta zostawała na stronie dystrybutora już do dnia meczu. Kibice nie byli zainteresowani nawet tymi wejściówkami.

Niewielkie zainteresowanie meczami MŚ siatkarzy w Słowenii Screen eventim.si

Dlaczego? Przede wszystkim: przez wysokie ceny. Najtańsze bilety na mecze grupy bez Słoweńców w Lublanie kosztują 20 euro. Tymczasem w Katowicach wejściówki na spotkania "niepolskiej" grupy można kupić już blisko dwa razy taniej - za 50 złotych. Dziwi też sposób sprzedaży: w Słowenii odbywa się więcej meczów niż w Polsce, bo tam organizowane są spotkania trzech, a nie tak jak tutaj dwóch grup. To oznacza, że przez całą fazę grupową odbywają się tam cztery spotkania dziennie. Kibic, który chce obejrzeć wszystkie, musi zapłacić łącznie 40 euro, bo słoweńscy organizatorzy nie stworzyli biletów dziennych, a jedynie te na oba spotkania danej grupy. Wydaje się, że to za dużo, jak na fakt, że nie zawsze wśród tych meczów znajdzie się spotkaniem z udziałem Słoweńców. A i te nie sprawiają, że Stozice są pełne.

Słowenii pod względem potencjału zainteresowania siatkówką nie ma co porównywać do Polski. Ale gdy przyznano jej organizację MŚ wielu mówiło: wreszcie coś nowego. Do tego tamtejsi kibice i działacze już w przeszłości potrafili być znani z tworzenia atmosfery w halach i sprawnego organizowania meczów. Tym razem, z o wiele większym wyzwaniem, do końca sobie nie poradzili. I wyszedł paradoks: można organizować turniej w ciekawszy, świeższy sposób, ale odpowiednio go nie sprzedać.

Wstydliwy wizerunek FIVB podczas MŚ. Jakby siatkówka cofnęła się w rozwoju

Trudno oczekiwać, żeby przez fazę grupową coś się zmieniło. Zainteresowanie turniejem może wzrosnąć wraz z przyjściem play-offów i oczywiście fazy finałowej. Mecze Słoweńców decydujące o tym, czy zagrają w Polsce o medale zapewne będą się cieszyć już większą obecnością kibiców, a podczas ćwierćfinałów innych drużyn trybuny nie będą świeciły pustkami. Był jednak potencjał na to, żeby w ten lepszy sposób wyglądał cały turniej.

Marcin Janusz "gra w szachy", żeby kadra pokazywała najlepszą siatkówkę. "Muszę cały czas widzieć"

Ale organizacja i oprawa turnieju nie jest jedynie po stronie osób z Polski i Słowenii. Odpowiada za nią także Międzynarodowa Federacja Siatkówki (FIVB). Oczywiście miała problem w postaci potrzeby przeniesienia imprezy z Rosji ze względu na jej agresję na Ukrainę, zmian marketingowych i organizacyjnych, ale miała na to wszystko niemalże pół roku. A nie dość, że oficjalnie potwierdziła, gdzie odbędzie się turniej dopiero na dwa miesiące przed jego rozpoczęciem, to jest krytykowana za rozwiązania wykorzystane podczas MŚ.

I to nie tylko te sportowe. Chodzi nawet o wygląd strony internetowej spółki FIVB stworzonej przez giganta wizerunkowo-marketingowego, CVC Partners, czyli Volleyball World. Na Twitterze pojawiło się porównanie stron internetowych z mistrzostw w 2014 i 2022 roku. Wychodzi na to, że ta sprzed ośmiu lat była o wiele czytelniejsza, ciekawsza i zawierała więcej informacji.

To dość symbolicznie pokazuje, jakby siatkówka w tym okresie cofnęła się w rozwoju. A jeśli chce w kolejnych latach pójść do przodu, to musi działać lepiej i sprawniej nawet przy takich "detalach". I to już teraz. Bo 90 osób na meczu mistrzostw świata wpływa także na wizerunek FIVB. A działacze raczej nie chcą, żeby stawał się jeszcze bardziej wstydliwy.