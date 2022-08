Turcy czekali na wygraną w MŚ ponad pół wieku. Rywale byli bezradni, wspaniała historia

Drugi dzień mistrzostw świata w siatkówce 2022 zapewne bardzo dobrze będą wspominali siatkarze reprezentacji Turcji. Udało im się bowiem pokonać kadrę Chin 3:0 (25:15, 25:19, 25:14) i choć spotkanie nie cieszyło się dużą popularnością wśród kibiców, jest to dla nich bardzo ważna wygrana.

Reprezentacja Turcji czekała na to 56 lat. Ważna wygrana zawodników Nedima Ozbeya

Turcy czekali bowiem aż 56 lat na kolejną wygraną podczas mistrzostw świata w siatkówce. Ostatnio udało im się to osiągnąć 31 sierpnia 1966 roku, gdy pokonali Mongolię 3:1. Później przegrali oni wszystkie swoje następne starcia, w tym z Polską 0:3. Dla tureckiej kadry był to natomiast powrót do rywalizacji w światowym czempionacie po 24 latach przerwy (pierwszy raz od 1998 roku).

W spotkaniu z Chinami całkowicie zdominowali oni przebieg gry i w pierwszym secie oddali jedynie 15 punktów rywalom. W drugiej odsłonie gier pozwolili im zdobyć cztery punkty więcej, a najbardziej wyrównany był trzeci set, który finalnie padł łupem zawodników Nedima Ozbeya.

Turcja rywalizuje w grupie E, a ich przeciwnikami oprócz Chin są dobrze spisujący się ostatnio Włosi oraz Kanada, które zmierzą się ze sobą w sobotę 27 sierpnia o 21:15. Reprezentacja Polski występuje za to w grupie C, gdzie gra z Meksykiem, Bułgarią oraz USA. W pierwszym meczu "Biało-Czerwoni" pokonali Bułgarów 3:0.