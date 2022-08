Kolejny siatkarz wymienia to nazwisko. Jeden Bułgar zalazł Polakom za skórę

- Fajnie, że zaczynamy mistrzostwa tak mocno - mówi Mateusz Bieniek. W piątek w katowickim Spodku Polska pokonała Bułgarię 3:0 (25:12, 25:20, 25:20). Co ciekawe, Bieniek to nasz kolejny zawodnik, który ubolewa nad tym, co w pewnym momencie zrobił nam Swetosław Gocew.

