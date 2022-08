Polacy uniknęli czkawki, ale zaliczyli rozluźnienie. Kurek: "Maszyna" zrobił swoje

Po ostatniej piłce meczu z Bułgarami w szeregach polskich siatkarzy zapanowała wielka radość, a wśród 11 tysięcy kibiców na trybunach katowickiego Spodka wręcz euforia. Wygrana 3:0 na otwarcie to idealny scenariusz. U biało-czerwonych mogła też pojawić się pewna ulga, bowiem od jakiegoś czasu odliczanie tygodni, dni i godzin do rozpoczęcia mistrzostw świata zajmowało ich myśli. Pierwszy krok w drodze do drugiej z rzędu obrony tytułu został zrobiony. Jeśli ma być ona skuteczna, to muszą wykonać ich jeszcze sześć.

Wystarczyło pójść w piątkowy wieczór na końcówkę godzinnego treningu, by dostrzec, że u Polaków - poza tradycyjnymi uśmiechami - na dobę przed rozpoczęciem mundialu pojawiło się też skupienie przeplatające się z napięciem. Ujście emocji nastąpiło podczas meczu otwarcia, który ułożył się po myśli gospodarzy. W żadnym z setów nie stracili więcej niż 20 punktów. Kurek docenia styl zwycięstwa, ale zapewnia, że jemu i kolegom - wbrew temu, co może sugerować wynik - wcale nie przyszło ono łatwo.

- Na pewno nie było lekko i przyjemnie. Wynik jest fajny, bo można na niego teraz popatrzeć, ale dużo nas to kosztowało. Przede wszystkim emocjonalnie. Najgorszy był ten czas oczekiwania na spotkanie. To potrafi drenować z ciebie energię, ale dobrze przygotowaliśmy się do tego meczu - ocenia.

Jak dodaje, jej biało-czerwoni mieli na początku pojedynku aż nadmiar. Wykorzystali to jednak w odpowiedni sposób, czego efektem był pierwszy sen. W nim nie dało się przyczepić do ich gry w żadnym elemencie. Wygrana 25:12, z 75-procentową skutecznością całej drużyny w ataku, 5 bloków, 4 asy, 1 błąd z gry i 89 procent pozytywnego przyjęcia. Takie statystyki zbyt często się nie zdarzają.

- Widać było, że jesteśmy mocno nakręceni. W takim momencie może to pójść w dwie strony - tak jak zrobiliśmy, czyli dominacji, a może też zacząć czkać. Pierwszy set był wymarzony i później również naprawdę dobrze graliśmy - wspomina atakujący mistrzów globu.

Żeby nie popaść od razu w hurraoptymizm warto przypomnieć trzecią partię. W niej drużyna Nikoli Grbicia dwukrotnie straciła czteropunktowe prowadzenie.

- Niepotrzebnie się wtedy rozluźniliśmy przy swoim serwisie. Nie potrafiliśmy skończyć ataku. Najpierw przerwa, a potem "Maszyna" wszedł na zagrywkę i zrobił swoje - wskazuje Kurek.

Kurek: Moja forma? 100 procent

"Maszyna" to przydomek Kamila Semeniuka. Przyjmujący był pierwszoplanową postacią w tym pojedynku. Zdobył najwięcej - 16 - punktów, z czego 11 atakiem (65-procentowa skuteczność), a pozostałe zagrywką. Popis w polu serwisowym dał zwłaszcza w trzeciej odsłonie, gdy przy stanie 10:10 posłał cztery asy z rzędu.

Kapitan Polaków również nie zawiódł, choć jego skuteczność w ataku wyniosła tylko 44 procent. Nadrabiał jednak innymi elementami. Zgromadził w sumie 13 "oczek", z czego cztery bezpośrednio z zagrywki i zaliczył dwa punktowe bloki. Jak sam ocenia swoją formę?

- 100 procent. Dałem z siebie wszystko i wygraliśmy. Tego dnia stać było mnie na tyle i jestem zadowolony ze swojego występu - podsumowuje.

Przed Polakami jeszcze dwa spotkania grupowe. W niedzielę zmierzą się z najbardziej egzotycznym rywalem w tym gronie - Meksykiem. Dwa dni później czeka ich zaś pojedynek z najbardziej wymagającymi w tym gronie Amerykanami. Następnie zaś, po kilkudniowej przerwie, rozpocznie się faza pucharowa. Kurek apeluje jednak o podejście "krok po kroku".

Polska zagrała tak, że Bartosz Kurek łapał się za głowę i robił wielkie oczy

- Każde spotkanie to osobna historia i tak trzeba o tym myśleć. Na poprzednich mistrzostwach przydarzały nam się porażki i to seryjnie, a i tak potrafiliśmy wyjść zwycięsko z turnieju. Wiele, naprawdę wiele rzeczy może się wydarzyć. Musimy być na to przygotowani i nie wybiegać za daleko myślami - podkreśla 33-latek.