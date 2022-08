Polska zagrała koncert, ale Kochanowski słyszał fałszywe nuty. "To jest pułapka"

Fantastyczny pierwszy set i co najmniej dobre dwa następne. Świetna zagrywka, bardzo dobry atak, pewne przyjęcie, szczelny blok - tym wszystkim polscy siatkarze naprawdę zaimponowali w swoim pierwszym meczu na MŚ 2022. W katowickim Spodku Bułgarzy nie mieli nic do powiedzenia.

Za to kilka ciekawych słów ma do powiedzenia jeden z liderów naszej drużyny. - To była wymarzona inauguracja pod względem wyniku i pod względem atmosfery. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni kibicom - mówi Jakub Kochanowski.

Środkowy skończył w piątek 6 z 9 ataków i dorzucił trzy punkty blokiem. To był występ na bardzo dobrym poziomie. Ale widać i słychać, że Kochanowski chce więcej. I chyba wie, że jego oraz całą drużynę na więcej stać.

"Gdybyśmy utrzymali poziom z pierwszego seta..."

- Zagraliśmy bardzo dobrze. W pierwszym secie zdecydowanie zdominowaliśmy Bułgarów. W każdym elemencie graliśmy świetnie. Myślę, że jeśli utrzymalibyśmy poziom z pierwszego seta w całym meczu i w całym turnieju, to moglibyśmy zrobić w tych mistrzostwach bardzo fajne rzeczy - mówi Kochanowski. - Jutro [w sobotę] na treningu doszlifujemy elementy, które nie do końca dobrze wyglądały. I z pełną energią pójdziemy na kolejny mecz [w niedzielę z Meksykiem] - dodaje.

Kochanowskiego prosimy o wskazanie elementów do doszlifowania. - Troszkę falowaliśmy. Na pewno Swetosław Gocew dwa razy złapał nas zagrywką, zrobił serie punktowe, a to nie powinno nam się przydarzyć. Ale to był pierwszy mecz. Nie wszystko było perfekcyjne, na pewno będziemy grali lepiej - odpowiada środkowy.

Spodek odlatywał, a drużyna trzymała się ziemi

Kochanowski ma też ciekawe spojrzenie na wydarzenia po pierwszym secie meczu z Bułgarią. 25:12 to drugi najwyżej wygrany przez Polskę set na MŚ w XXI wieku (w 2022 roku wygraliśmy seta z Hiszpanią 25:11, w 2018 roku z Portoryko jedną z partii wygraliśmy 25:12, jak teraz z Bułgarią). - Takie sety są trochę niebezpiecznie. Bo mogłoby się wydawać, że przeciwnik jest w bardzo złej dyspozycji i że już nie ma motywacji do grania, a praktycznie zawsze po takim secie drużyna, która tak wyraźnie przegrała ma wielką motywację, żeby się odegrać. To jest pułapka, nagle role mogą się odwrócić. Dlatego bardzo ważne jest, żeby utrzymać formę mentalną - tłumaczy Kochanowski.

Od niego dowiadujemy się, że kiedy katowicki Spodek odlatywał, drużyna mocno się koncentrowała. - Próbowaliśmy się skupić na technice i utrzymać ten sam poziom koncentracji. Musieliśmy być dalej mocni mentalnie. W kolejnych setach już aż tak rywala nie zdominowaliśmy, ale cieszymy się, że i tak odnieśliśmy pewne zwycięstwo - podsumowuje Kochanowski.