Po tej akcji Bartosz Kurek złapał się za głowę i zrobił wielkie oczy. Nie wierzy [WIDEO]

Reprezentacja Polski rozpoczęła mistrzostwa świata w siatkówce najlepiej, jak tylko mogła. Kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia pokonała 3:0 Bułgarię (25:12, 25:20, 25:20), a gra biało-czerwonych była absolutnym pokazem siły. "Na otwarcie siatkarskich MŚ w Katowicach nasza kadra była i bezdusznym walcem wgniatającym rywala w boisko, i żywym potworem, który pulsował energią 11 tysięcy fanatycznych kibiców. Efekt? 3:0" - pisze Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Kapitalna akcja Polaków przy siatce. Geniusz Marcina Janusza po kiwce rywali

Reprezentacja Polski z dużą łatwością wygrała pierwszego seta z Bułgarią (25:12). W drugiej partii biało-czerwoni dali popis przy stanie 7:6. Jeden z atakujących rywali starał się przebić przez blok Polaków złożony z Bartosza Kurka i Mateusza Bieńka, zagrywając kiwkę. Piłkę zdążył jeszcze odbić Kamil Semeniuk, a później na parkiecie zaimponował Marcin Janusz.

Rozgrywający ZAKSY Kędzierzyn-Koźle zagrał piłkę tyłem do Mateusza Bieńka, który bez większych problemów dał Polakom ósmy punkt w drugim secie. "Sobie gramy tyłem jakieś kombinacje na środku. Już widzieliśmy to parę razy w Lidze Narodów" - mówili komentatorzy Polsatu Sport. Ta akcja była tak fantastyczna, że aż Bartosz Kurek złapał się za głowę. Kibice na hali, ale także ci przed telewizorami, zapewne także.

Reprezentacja Polski zagra kolejny mecz w grupie na mistrzostwach świata w niedzielę 28 sierpnia o godzinie 20:30, kiedy to zagra z Meksykiem. Na zakończenie grupowych zmagań biało-czerwoni zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi - to spotkanie odbędzie się we wtorek 30 sierpnia o 20:30. Relacje z meczów Polaków na MŚ w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.