Tak wygląda tabela "polskiej" grupy MŚ w siatkówce

W piątek rozpoczęły się długo wyczekiwane mistrzostwa świata w siatkówce. Już w pierwszym meczu moc pokazali jedni z faworytów, Francuzi, którzy w trzech setach pokonali reprezentację Niemiec. Na odpowiedź broniących tytułu Polaków nie trzeba było długo czekać.

Polacy z pewnym zwycięstwem na początek mistrzostw świata. Pierwsze miejsce w grupie

W meczu otwarcia reprezentacja Polski mierzyła się z Bułgarią. Pierwszy set był totalną deklasacją rywali. Zawodnicy Nikoli Grbicia nie dali przeciwnikom szans i rozbili ich do 12. Druga partia była znacznie bardziej wyrównana. Bułgarzy zdołali nawet objąć prowadzenie 12:10. Odpowiedź Polaków była natychmiastowa i po chwili to oni byli na czele. Przewaga faworytów rosła, a set zakończył się ich zwycięstwem 25:20.

Choć Polacy szybko zbudowali przewagę w trzecim secie, rywali zdołali doprowadzić do wyrównania. Z czasem faworyci ponownie odskoczyli na 14:10 i stopniowo zbliżali się do zwycięstwa. Ostatecznie obrońcy tytułu wygrali 25:20, odnosząc przekonujące zwycięstwo na początek turnieju.

We wcześniejszym meczu "polskiej" grupy Amerykanie bez problemów pokonali Meksyk 3:0 (25:18, 25:20, 25:12).

Tabela grupy C po fantastycznym meczu otwarcia Polaków

Polska - 3 pkt, 1 mecz, 3:0, jedno zwycięstwo Stany Zjednoczone - 3 pkt, 1 mecz, 3:0, jedno zwycięstwo Bułgaria - 0 pkt, 1 mecz, 0:3, zero zwycięstw Meksyk - 0 pkt, 1 mecz, 0:3, zero zwycięstw

Do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Stawkę kolejnej fazy uzupełnią cztery najlepsze zespoły z klasyfikacji drużyn, które fazę grupową zakończyły na 3. miejscu.

Kolejne spotkania w grupie C odbędą się w niedzielę. Amerykanie zmierzą się z Bułgarią, a rywalami Polaków będzie reprezentacja Meksyku. Na koniec tej fazy turnieju Polaków czeka najtrudniejsze spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi. Wcześniej dojdzie do starcia Bułgarii i Meksyku. Te mecze zostaną rozegrane we wtorek 30 sierpnia.