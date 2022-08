Zaserwował tak, że trybuny aż zawyły. Bułgar od razu przeprosił. Rekord hali, rekord mistrzostw

Wielkie "uuuu" rozległo się na trybunach Spodka, gdy Martin Atanasow posłał zagrywkę, która na pewno zostanie zapamiętana na dłużej. Pierwszy mecz w ważnej imprezie zwykle wiąże się z nerwami, a taką zdecydowanie są mistrzostwa świata. Dały one o sobie znać właśnie Bułgarowi. Posłał piłkę tak wysoko, że szansy przyjąć ją nie miał żaden z polskich siatkarzy. No chyba że siedziałby na trybunach.

Pierwszy set meczu Polaków z Bułgarami nie zostawił wątpliwości, kto jest lepszy. Biało-czerwoni brylowali w każdym elemencie. Różnica w zagrywce również była duża, a akcja z udziałem Atanasowa była tego odzwierciedleniem. Gospodarze niemiłosiernie punktowali rywali w pierwszym spotkaniu grupowym i gdy na tablicy wyników było 16:8, to za linią końcową stanął właśnie 25-latek. Na pewno jego nazwisko zostanie zapamiętane przez kibiców, bo co prawda nieudane zagrywki to norma, ale przelatujące aż tak wysoko ponad polem gry to już rzadkość.

Fatalny serwis Atanasowa w meczu Polska - Bułgaria screen TVP Sport

Po "samolocie" tego zawodnika, bo tak w żargonie siatkarskim nazywa się takie serwisy, od razu zrobiło się weselej w Spodku. Wspomniany spiker zażartował o rekordzie hali. Do sytuacji odniósł się również komentator telewizyjny Piotr Dębowski.

- Ojojojoj, sprawdzone trybuny w katowickim Spodku. A jak tu się sprawdza trybuny, uderzając piłkę na zagrywce, to proszę sobie wyobrazić, jaki to był aut - podkreślił. A Radosław Panas dodał, że to na razie na pewno rekord tych mistrzostw.

Atanasowowi było znacznie mniej do śmiechu. Od razu po tej wpadce podniósł rękę w przepraszającym geście. Polacy w przeciwieństwie do niego radzili sobie w tym elemencie świetnie. W samym pierwszym secie posłali cztery asy. Całą partię wygrali efektownie 25:12, a w meczu prowadzą obecnie 2:0.