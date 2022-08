Główni rywale Polaków na MŚ wjechali z przytupem. Emocje i mocne otwarcie

W piątek 26 sierpnia odbyły się pierwsze mecze tegorocznych mistrzostw świata w siatkówce. Jednymi z faworytów do walki o tytuł obok Polaków są Francuzi. Triumfatorzy tegorocznej Ligi Narodów rywalizują w grupie D z Niemcami, Słowenią i Kamerunem. Zawodnicy Andrei Gianiego udanie rozpoczęli zmagania, pokonując 3:0 Niemcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Polacy zaprezentują się na mistrzostwach świata? Jak wyglądają przygotowania w katowickim Spodku? Jakub Balcerski dla Sport.pl

Francja gromi na początek mistrzostw świata. Niemcy bez szans, choć stawiali opór

Francuzi walkę o kolejne wielkie trofeum rozpoczęli od spotkania z Niemcami. Pierwszy set w Arena Stozice w Lubljanie przez długi czas był bardzo wyrównany, a obie drużyny walczyły punkt za punkt. Zmieniło się to w środkowej fazie seta, kiedy mistrzowie olimpijscy w Tokio wygrali cztery akcje z rzędu i wyszli na 15:11. Choć zawodnicy Michała Winiarskiego starali się odrabiać wynik, na prowadzeniu utrzymywali się rywale. Francuzi szybko wypracowali sobie pierwszą piłkę setową, wychodząc na 24:19. Ostatecznie, po ambitnej końcówce Niemców, set zakończył się wynikiem 25:22.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Drużyna Winiarskiego zaliczyła świetne wejście w drugą odsłonę, szybko odskakując na 6:1. Zaskoczeni takim początkiem faworyci stopniowo niwelowali stratę, ale to rywale utrzymywali kilkupunktowe prowadzenie. Pod koniec seta Niemcy prowadzili już 23:16 i byli na odpowiedniej drodze do wyrównania wyniku. Francuzi zaprezentowali wtedy swoją mistrzowską klasę i wygrali sześć akcji z rzędu, by po chwili wyrównać wynik. Zawodnicy Gianiego udaną pogoń przypieczętowali zwycięstwem 28:26.

Pułapka dla Polski na MŚ. Wszystko możemy zniweczyć

Trzeci set był powrotem do wyrównanej gry z pierwszej partii. Po raz pierwszy na więcej niż jeden punkt odskoczyli Niemcy, wychodząc na 13:11. Mistrzowie olimpijscy od razu wyrównali wynik, a w kolejnych akcjach obie drużyny wróciły do naprzemiennego zdobywania punktów. Pod koniec większą przewagę po raz kolejny zbudowali zawodnicy Winiarskiego, odskakując na 20:17. Również i tym razem Francuzi zdołali dogonić wynik i wyjść na 23:22. Niedługo później faworyci cieszyli się ze zwycięstwa 26:24 i pewnego zwycięstwa na początek turnieju.

Dramatyczny początek MŚ siatkarzy. Zatrważające obrazki