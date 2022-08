Deklasacja w pierwszym meczu "polskiej" grupy na MŚ siatkarzy w Polsce

Reprezentacja Polski rozpoczyna mistrzostwa świata od zmagań w grupie C, gdzie zagra z Bułgarią, Stanami Zjednoczonymi oraz Meksykiem. Do fazy pucharowej awansują dwa najlepsze zespoły z każdej z sześciu grup oraz cztery drużyny, które będą najwyżej sklasyfikowane w tabeli drugich miejsc. Biało-czerwoni zaczynają turniej od meczu z Bułgarią, natomiast pierwszym rywalem Amerykanów jest Meksyk.

USA wykonuje swoje zadanie na początku mistrzostw świata. Spokojna wygrana z Meksykiem

Spotkanie Stanów Zjednoczonych z Meksykiem na samym początku było w miarę wyrównane, ale Amerykanie sukcesywnie zaczęli budować swoją przewagę. W pewnym momencie Meksykanie przegrywali nawet sześcioma punktami, ale byli w stanie nieco zmniejszyć stratę. Amerykanie ani na moment nie stracili prowadzenia i spokojnie wygrali pierwszego seta 25:18. Sytuacja nie uległa zmianie także w drugim secie, choć Amerykanie zaczęli budować bezpieczną przewagę dopiero od stanu 7:6.

Zdecydowanie najlepszymi i najskuteczniejszymi zawodnikami po stronie Amerykanów byli Aaron Russell oraz TJ DeFalco. Meksyk co jakiś czas zmniejszał stratę do dwóch punktów, ale ich rywale sukcesywnie odbudowywali przewagę, jednocześnie wygrywając drugiego seta 25:20. Trzeci set to już absolutny koncert brązowych medalistów z mundialu z 2018 roku, którzy szybko byli w stanie zbudować aż 11-punktową przewagę. USA wygrało trzeciego seta 25:12 i bezbłędnie wykonało swoje zadanie na rozpoczęcie mistrzostw świata w Polsce i Słowenii.

Reprezentacja Polski zagra swój pierwszy mecz na turnieju przeciwko Bułgarii, a to spotkanie rozpocznie się w piątek 26 sierpnia o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport, stronie polsatboxgo.pl oraz w usłudze Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.