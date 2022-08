Polska - Bułgaria na początek mistrzostw świata. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja TV, stream online]

W piątek rozpoczęły się organizowane w Polsce i Słowenii mistrzostwa świata siatkarzy. Polacy podejdą do rywalizacji w roli organizatorów, ale również obrońców mistrzowskiego tytułu. Biało-czerwoni okazali się najlepsi w dwóch poprzednich edycjach imprezy. W 2014 roku wywalczyli trofeum pod wodzą Stephana Antigi, a cztery lata później z Vitalem Heynenem.

Polska - Bułgaria. Czy Polacy pod wodzą Grbicia ponownie sięgną po mistrzostwo świata?

Tym razem biało-czerwoni spróbują sięgnąć po trzeci tytuł z rzędu z Nikolą Grbiciem. Doświadczony serbski szkoleniowiec udanie rozpoczął współpracę z reprezentacją. Polacy zdobyli brązowy medal Ligi Narodów, a w zakończonym niedawno Memoriale Huberta Wagnera nie dali rywalom żadnych szans. To pozwala liczyć na kolejny świetny wynik siatkarzy na czempionacie. Choć w kadrze zabraknie powracającego do zdrowia po kontuzji Wilfredo Leona, zbudowana przez Serba drużyna ma ogromny potencjał.

Polacy będą rywalizować w grupie C, gdzie zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Bułgarią. Właśnie Bułgarzy będą przeciwnikami obrońców tytułu w inauguracyjnym meczu. Drużyna z wielkimi tradycjami obecnie nie prezentuje wysokiego poziomu. Pokazało to choćby spotkanie tegorocznej Ligi Narodów, w którym drużyna Grbicia pewnie pokonała rywali 3:0. Także w piątek reprezentacja Polski będzie zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Według bukmacherów stać ich nawet na trzeci tytuł z rzędu.

Polska - Bułgaria. Pierwszy mecz reprezentacji Nikoli Grbicia na mistrzostwach świata. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

Inauguracyjne spotkanie Polaków z Bułgarami odbędzie się w piątek 26 sierpnia o godzinie 20:30. Mecz zostanie rozegrany w katowickim Spodku. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą stacje Polsat Sport, TVP 1 i TVP Sport. Dostępna będzie także relacja online na platformach Polsat Box Go oraz sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.