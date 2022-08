Dramatyczny początek MŚ siatkarzy. Zatrważające obrazki

W piątek rozpoczęło się wielkie siatkarskie święto. Mowa o mistrzostwach świata siatkarzy, które odbywają się w Polsce i Słowenii. W Lublanie rozegrano już pierwsze dwa mecze. Na inaugurację turnieju Brazylijczycy ze sporymi kłopotami pokonali Kubę 3:2. Problemów nie mieli z kolei Japończycy, którzy pewnie wygrali 3:1 z Katarem.

Początek spotkania układał się po myśli faworytów. Z czasem wicemistrzowie świata z 2010 roku zaczęli zbliżać się do prowadzących, by po rewelacyjnej batalii wygrać pierwszą partię 33:31. Także w drugim secie górą 25:21 byli Kubańczycy, co stawiało Brazylijczyków w bardzo trudnej sytuacji.

Wicemistrzowie sprzed czterech lat od trzeciej odsłony weszli na znacznie wyższy poziom. To pozwoliło im pewnie wygrać dwie kolejne partie odpowiednio do 16 i 17 i wyrównać stan meczu. W decydującym secie walka o końcowe zwycięstwo była bardzo wyrównana. Ostatecznie Brazylijczycy wyszarpali pierwszy triumf w imprezie, wygrywając 3:2 (31:33; 21:25; 25:16, 25:17; 18:16). Więcej o tym spotkaniu można przeczytać ---> TUTAJ.

Mecz otwarcia przyniósł wiele emocji i wspaniałej siatkarskiej walki. Niestety zawodnicy nie mogli liczyć na liczny doping kibiców w Arenie Stozice. Jak informuje Jakub Balcerzak, spotkanie to oglądało jedynie 350 widzów. - 350 - tylu widzów oglądało mecz otwarcia XX mistrzostw świata w Arenie Stozice, pomiędzy Brazylią a Kubą! - napisał na Twitterze.

Z pewnością inaczej będzie podczas piątkowych meczów w Katowicach, bowiem bilety na mecze reprezentacji Polski rozeszły się w błyskawicznym tempie. O 20:30 walkę o trzeci tytuł z rzędu rozpoczną Polacy, którzy w pierwszym spotkaniu grupy C zmierzą się z Bułgarami. Wcześniej, o 17:30, w katowickim Spodku rywalizację w "polskie" grupie zainaugurują drużyny Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Ze szczegółami dotyczącymi transmisji spotkania Biało-Czerwonych można zapoznać się ---> TUTAJ.

