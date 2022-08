Ohydne MŚ w siatkówce. "Wszyscy śmiali się z Polaków, że wygrywają". Największe oszukaństwo

W znów zmienionym systemie rozgrywek mistrzostw świata są rzeczy, które budzą powszechny sprzeciw. To rozstawienie w 1/8 finału Polski i Słowenii. Drużyny gospodarzy dostaną numery 1 i 2 (zależy, która z nich uzyska lepszy bilans w swojej grupie) i teoretycznie najłatwiejszych rywali - z 15. i 16. dorobkiem z fazy grupowej.

Prezent dla ekip gospodarzy MŚ wzbudza podejrzenia. Polakom i Słoweńcom może się opłacać przegrać w grupie mecze z bardzo mocnymi rywalami (Słoweńcy mają m.in. Francuzów, my mamy USA), żeby ci rywale dostali wysokie numery w rozstawieniu i żeby nie wpaść na nich aż do strefy medalowej.

Szczęściu trzeba było pomagać

Tak być nie powinno, to jest niesprawiedliwe. Ale podkreślając tę oczywistość, warto zauważyć, że siatkówka - choć wciąż denerwuje swoimi niestałymi i dającymi różne przywileje regulaminami - nie jest tak chora, jak była na ostatnim nieudanym dla nas mundialu.

Polska zdobyła złoto MŚ w 2014 i 2018 roku. Natomiast w 2010 roku została sklasyfikowana dopiero na miejscach 13-18. Wszystko przez przedziwne kombinacje, na jakie z systemem turnieju pozwoliła Włochom FIVB.

Tamte mistrzostwa toczyły się w ogromnej liczbie grup. Potworzonych tak, żeby Włosi mieli jak najłatwiejszą drogę do strefy medalowej. Pierwsza faza wyglądała niemal identycznie jak teraz - 24 drużyny podzielono na sześć czterozespołowych grup. Wówczas do drugiej fazy awansowało aż 18 zespołów - odpadły tylko ostatnie drużyny wszystkich grup. Teraz awans wywalczy 16 zespołów. I dalej zagrają systemem pucharowym - wygrywający będą przechodzili do kolejnych rund, a przegrywający będą odpadali. W 2010 roku z 18 drużyn, które wyszły z pierwszej fazy stworzono stworzono sześć grup. Wszystkie trzyzespołowe. Z nich do kolejnej rundy awans uzyskało 12 zespołów - znów odpadły tylko najgorsze w każdej z grup. Teoretycznie nie było trudno. Ale pod warunkiem, że miało się szczęście albo że szczęściu się pomagało.

Polska prowadzona przez Daniela Castellaniego w pierwszej grupie nie kalkulowała. Mistrzowie Europy z 2009 roku wygrali z Kanadą, Niemcami i z Serbią. I w nagrodę trafili do absolutnej grupy śmierci. Podobno Castellani był naciskany przez naszych działaczy, by trochę odpuścił i żeby Polska nie zajmowała pierwszego miejsca. Ale Argentyńczyk nie chciał kombinować. W efekcie w drugiej fazie grupowej przyszło mu prowadzić drużynę przeciw Brazylii i Bułgarii. Czyli z ówczesnymi złotymi i brązowymi medalistami MŚ.

Miesiąc wcześniej z jednymi i z drugimi Polska przegrała na Memoriale Wagnera. A później przegraliśmy jeszcze wszystkie cztery mecze towarzyskie z Brazylijczykami. W naszej drużynie nie było optymizmu przed arcytrudnymi meczami o awans do top 12 MŚ. I rzeczywiście skończyło się porażkami po 0:3. A po nich, w meczu o wygranie naszej grupy Brazylijczycy zrobili wszystko, żeby jej nie wygrać. Podobno trenerzy Brazylii i Bułgarii umówili się na normalne granie. Podobno nikt miał nie unikać spotkania z Kubą w kolejnej grupie (12 drużyn podzielono na cztery grupy i z nich do półfinałów weszli zwycięzcy). Ale okazało się, że po porażce z Kubańczykami 2:3 w pierwszej grupie Brazylijczycy jednak bardzo nie chcą znów z nimi się zmierzyć. Dlatego trener Bernardo Rezende na Bułgarów wystawił rezerwowy skład. I na tym nie poprzestał. Zmian dokonał tak głębokich, że jako rozgrywający wystąpił atakujący Theo. Wyobrażamy sobie, jak rozgrywałby Bartosz Kurek?

Brazylia z Bułgarią przegrała 0:3. I w nagrodę o półfinał grała z Niemcami. A Bułgaria - z Kubańczykami. W trakcie meczu Brazylia - Bułgaria widząc jak Brazylijczycy parodiują siatkówkę, kibice na trybunach gwizdali a nawet ostentacyjnie odwracali się tyłem do boiska. Ale Brazylijczycy jakoś to znieśli i później zostali mistrzami świata. W finale pokonali rewelacyjną Kubę. Brąz wywalczyli Serbowie, na szczęście wygrywając z Włochami. Na szczęście, bo za stworzenie takiego systemu rozgrywek, za zepsucie mistrzostw, Italii mało kto życzył medalu.

"Wszyscy śmiali się z Polaków, że wygrywają mecze"

- Mistrzostwa świata 2010 we Włoszech. Mistrzostwa oszustw. Tak mocno zmanipulowanej idiotycznym regulaminem imprezy nigdy nie widziałem. Szczerze mówiąc, poważnie zastanawiałem się nad tym, czy nie opuścić tego turnieju i przestać pracować w tym zawodzie. Czułem ogromny smutek i żal, głównie z uwagi na te wszystkie kombinacje, które miały doprowadzić gospodarzy do strefy medalowej. Generalnie wszyscy śmiali się z Polaków, że wygrywają mecze - wspominał kiedyś komentujący tamten turniej w Polsacie Tomasz Swędrowski.

- Takich kombinacji nie widziałem w całym moim życiu. Chciałem zrezygnować z zajmowania się tym, czym się zajmuję, bo większego oszukaństwa nie było. Włosi wszystko w tym turnieju ustawili pod siebie, co się na nich zemściło, bo przegrali i ostatecznie zajęli czwarte miejsce. Wtedy ich szkoleniowcem był Andrea Anastasi, który po zwolnieniu Daniela.. zajął się polską kadrą - mówił Swędrowski w romowie ze Sport.pl.