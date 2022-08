Polacy grają o przejście do historii. Tak wygrywały tylko dwie drużyny. I stały się legendarne

Tylko złoto? Po medal? Jesteśmy faworytem? Nie ma słów, które idealnie oddają sytuację polskiej reprezentacji przed mistrzostwami świata. Ale nikt nie ma wątpliwości, że w katowickim Spodku i Arenie Gliwice może się napisać wyjątkowa historia.

Złoto? Nie jest pewne. Medal? Brak byłby rozczarowaniem. Polacy faworytem? Jednym z wielu

Polacy to podwójni mistrzowie świata, więc trudno, żeby przed startem turnieju nie pojawiał się wątek obrony tytułu. W składzie na turniej znaleźli się ci, którym zakładano wtedy na szyję złoty medal, zdobywcy Ligi Mistrzów z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, więc i spore grono tych, którzy wliczają się do ścisłej światowej czołówki na swoich pozycjach. Trenerem kadry po Vitalu Heynenie został jeden z najlepszych szkoleniowców Na szczycie rankingu FIVB też znajdziemy reprezentację Polski.

Można powiedzieć, że Polacy mają wszystko, żeby odnieść sukces. Trudno znaleźć chociaż jeden słaby punkt tego zespołu. Nie ma też chyba żadnej innej kadry na świecie, która potrafiłaby się pogodzić ze stratą jednego z najlepszych siatkarzy na świecie, Wilfredo Leona i zastąpić go kilkoma kolejnymi opcjami na jego pozycji. I na dziś nie możemy powiedzieć, żeby którykolwiek z nich był wyraźnie słabszym ogniwem zespołu, niż mógłby być Leon.

A jednak: nowoczesna siatkówka funkcjonuje w taki sposób, że wcale nie trzeba wskazywać Polski jako faworyta tych mistrzostw. Nim na pewno są zwycięzcy Ligi Narodów, Francuzi. W półfinale tych rozgrywek kadrę Nikoli Grbicia rozbili Amerykanie, więc na papierze też mogą wyglądać na groźniejszych. A jeszcze choćby Włosi i grono drużyn, na które zawsze trzeba uważać w przypadku wielkich imprez, z Brazylią, czy Słowenią na czele.

Na Polakach ciąży spora presja, ale czy na pewno grają tu tylko o złoty medal? Raczej nie. Czy brak medalu będzie wstydem? Rozczarowaniem, ale nie czymś niemożliwym. Czy są faworytem? Tak, ale z bardzo szerokiego grona.

Janusz: Powinniśmy być w stanie bić się z każdym

W kontekście złotego medalu pomówmy bardziej o pragnieniach. Po ośmiu latach siatkarski mundial wraca do Polski. Bilety na mecze wyprzedawały się od kilkudziesięciu minut do kilku godzin, więc kibice są gotowi na siatkarskie święto. I mają prawo oczekiwać takiego samego, jak w 2014 roku, zakończonego najszczęśliwszym zakończeniem.

Ale na pytanie, czy na MŚ dla Polaków liczy się tylko medal, po sparingu z Ukrainą na nieco ponad tydzień do mistrzostw, rozgrywający reprezentacji Marcin Janusz nie odpowiedział wprost. - Jest obecnie na świecie wiele drużyn, które prezentują świetny poziom, są w czołówce. Wierzę, że się do niej zaliczamy, a spośród tych zespołów, każda może myśleć o zdobyciu medalu. Dla nas najważniejsze jest, że zdajemy sobie sprawę, że mamy kadrę zawodników o wielkich umiejętnościach. I dlatego powinniśmy być w stanie bić się z każdym - ocenił.

Polacy w Katowicach i Gliwicach będą się bili o trzecie złoto z rzędu po medalach z 2014 i 2018 roku, czyli osiągnięcie wyjątkowe. FIVB za trzecie mistrzostwo świata daje zwycięzcom kopię trofeum na zawsze, podkreślając jednocześnie prestiż ich dokonania, bo zazwyczaj puchar jest przechodni. Do tego reprezentacjami, które do tej pory miały serię trzech wygranych MŚ, są Włosi z lat 1990-1998 i Brazylijczycy z okresu 2002-2010, uznawani za legendarne drużyny w historii siatkówki.

Choć to wyjątkowy turniej i szansa na wyjątkowy sukces, to na ostatniej Podczas czwartkowego treningu Polaków w Spodku pojawiło się kilka uśmiechów i żartów, piłki latały nawet w stronę siedzących na trybunach dziennikarzy, ale widać było też skupienie wypisane na twarzach zawodników. - I jak jest? - pytaliśmy Nikolę Grbicia, gdy trener schodził z boiska. - Da się wyczuć, że dochodzimy do momentu rozpoczęcia turnieju. Widać to po nerwowości, która pojawia się u chłopaków. To jest jednak zupełnie normalne. Na początku wydawało się, że może być trochę, jak z takim płaskim EKG, jakby ktoś umierał. Ale wszystko idzie dobrze, tak, jak zazwyczaj przed wielką imprezą - zdradził Serb.

- Nie robiliśmy nic wyjątkowego na tym ostatnim etapie przygotowań. Nie kładłem na nic nacisku, bo to byłoby dodawaniem presji zawodnikom. Robiliśmy to wszystko przez trzy i pół miesiąca, każdy wie, jak wszystko przebiega, więc gdybym zaczął krzyczeć, wyglądałbym na nerwowego i zmieniającego coś w ostatnim momencie. Nie ma sensu nikogo niepotrzebnie niepokoić - zaznaczał.

Gdy pytamy, czy Grbić ma wszystko rozplanowane na dzień pierwszego meczu, robi dziwną, skrzywioną minę. - Nie jestem paranoikiem - śmieje się szkoleniowiec. - Spróbujemy być najlepszymi w tym, co zawsze mamy do wykonania - dodaje. Na boisko Polacy wejdą około godziny 19:30, rozgrzeją się i godzinę później rozpoczną pierwszy mecz mundialu z Bułgarami. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.