Polska - Bułgaria. Mistrzostwa świata w siatkówce. [Transmisja TV, stream online]

Reprezentacja Polski znakomicie zaprezentowała się podczas Memoriału Huberta Wagnera, wygrywając wszystkie cztery spotkania. Ten turniej był ostatnim sprawdzianem drużyny Nikoli Grbicia przed mistrzostwami świata, które rozpoczynają się już w piątek 26 sierpnia i potrwają do 11 września. Przed biało-czerwonymi jeden cel - obrona tytułów mistrzowskich wywalczonych w 2014 i 2018 roku. Pomóc ma im w tym lokalizacja imprezy. Podobnie jak przed ośmioma laty, mundial organizowany jest w naszym kraju. Tym razem mamy jednak innego współgospodarza - Słowenię.

Zobacz wideo Wilfredo Leon pokazał, jakie ćwiczenia wykonuje podczas rehabilitacji po operacji kolana

Polska - Bułgaria. Biało-czerwoni ruszają do walki o mistrzostwo świata

W drużynie Nikoli Grbicia znalazło się aż ośmiu zawodników posiadających w dorobku złoty medal MŚ. Mowa między innymi o Bartoszu Kurku oraz Pawle Zatorskim. Jednak nie brakuje także debiutantów. W ich gronie znalazł się Tomasz Fornal i Marcin Janusz. Wielkim nieobecnym turnieju jest Wilfredo Leon, który powoli wraca do zdrowia po operacji kolana.

System MŚ ustawiony pod Polaków. Rywale komentują. "Niepotrzebne i niewłaściwe"

Zmagania na mundialu biało-czerwoni rozpoczną od rywalizacji w grupie C. Ich pierwszym rywalem będzie reprezentacja Bułgarii. Według bukmacherów to Polacy są faworytami do wygrania tego starcia. Przemawia za tym także bilans bezpośrednich meczów. W ostatnich pięciu spotkaniach to biało-czerwoni byli górą - ostatni raz triumfowali w meczu tegorocznej Ligi Narodów 3:0. Z kolei Bułgaria po raz ostatni wygrała z polskimi siatkarzami w czerwcu 2017 roku.

Pierwszy mecz MŚ jak finał Ligi Mistrzów. "Mamy odpowiedź na Bułgarów"

Polska - Bułgaria. Mecz inauguracyjny mistrzostw świata. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

Rywalizacja pomiędzy reprezentacją Polski a Bułgarią odbędzie się w piątek 26 sierpnia o godzinie 20:30. Transmisję z tego spotkania przeprowadzą stacje Polsat Sport, TVP 1 i TVP Sport. Dostępna będzie także relacja online na platformach Polsat Box Go oraz sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.