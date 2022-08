Wolta w formacie siatkarskich MŚ. Znakomity system i błędna decyzja ws. Polski i Słowenii

Polscy siatkarze są mistrzami świata z 2014 i 2018 roku. To pamięta każdy kibic. Ale czy pamiętamy systemy monstrualnie rozrośniętych rozgrywek w tamtych turniejach? To wątpliwe. Siatkarscy działacze uwielbiają manipulować przy regulaminach. Na szczęście teraz udało im się (może przypadkiem) pójść w dobrą stronę.

Niepotrzebne przywileje dla Polski i dla Słowenii

Wzorcowym systemem przeprowadzania turnieju powinien być ten, który jeszcze obowiązuje na piłkarskim mundialu. Tam w fazie grupowej startują 32 drużyny. Zostają one podzielone na osiem czterozespołowych grup. Z każdej grupy do następnej fazy awansują po dwie najlepsze ekipy. I od tego momentu gra się już systemem pucharowym - w 1/8 i 1/4 finału wygrywający przechodzi do kolejnego etapu, a przegrywający odpada i wraca do domu. W 1/2 finału zwycięzcy awansują do finału, a przegranym zostaje mecz o trzecie miejsce.

Na siatkarskich M¦ 2022 będzie bardzo podobnie. Tu uczestników mamy 24. Stworzono więc sześć czterozespołowych grup. Awans do 1/8 finału uzyskają wszystkie zespoły z pierwszych i drugich miejsc w swoich grupach oraz cztery drużyny z trzecich miejsc. Te, które w gronie "trójek" będą miały najlepsze bilanse punktowe. Od 1/8 finału będzie już obowiązywał dokładnie taki sam system, według jakiego w listopadzie i w grudniu na mundialu w Katarze zagrają piłkarze. Z jednym, niestety niefortunnym wyjątkiem. Otóż w siatkarskiej 1/8 finału będą dwie drużyny uprzywilejowane.

FIVB postanowiła nagrodzić Polskę i Słowenię za przejęcie turnieju (miała go organizować Rosja, ale straciła takie prawo po tym jak zaatakowała zbrojnie Ukrainę). Uznano, że dobrym sposobem będzie zapewnienie gospodarzom pozycji numer 1 i 2 (jedynkę dostanie ten, kto w swojej grupie zdobędzie więcej punktów) w rozstawieniu 1/8 finału, gdzie numer 1 zagra z numerem 16, numer 2 z numerem 15, numer 3 z numerem 14 itd.

Wygrywaliśmy maratony, teraz będzie sprint

Mimo pewnych mankamentów system rozgrywek siatkarskich MŚ 2022 za co najmniej niezły uzna każdy fan siatkówki. Najbardziej zagorzali kibice pewnie są w stanie przypomnieć sobie, że w drodze po złoty medal MŚ 2014 reprezentacja Polski musiała rozegrać aż 13 meczów a w drodze po tytuł mistrzów świata w 2018 roku - niewiele mniej, 12 spotkań. Tym razem mecz o złoto będzie siódmym dla mistrza w całym turnieju.

Turniej będzie krótszy i chyba przyniesie więcej emocji. Tym razem 24 drużyny rozegrają w sumie 52 mecze (na piłkarskim mundialu 32 drużyny rozegrają łącznie 64 mecze). Aż trudno uwierzyć, że:

w 2014 roku na siatkarskich MŚ z udziałem również 24 drużyn rozegrano aż 103 mecze

w 2018 roku na siatkarskich MŚ z udziałem również 24 drużyn rozegrano aż 94 mecze

Tamte turnieje rozgrywano tak, że dopiero po trzech fazach grupowych następowała faza pucharowa okrojona do półfinałów i spotkań o medale.

W 2014 roku Polska musiała:

rozegrać pięć spotkań w pierwszej, sześciozespołowej, grupie

w drugiej grupie, ośmiozespołowej, miała zaliczone wyniki meczów z trzema drużynami, które razem z nią awansowały z pierwszej grupy. Ale musiała zagrać z czterema nowymi przeciwnikami

w trzeciej grupie znalazła się dzięki temu, że drugą grupę skończyła w czołowej trójce. Tu wylosowała dwóch rywali i z nimi walczyła o wejście do półfinału

- dopiero w tym momencie następowała czytelna rywalizacja: wygrywając półfinał, awansowaliśmy do meczu o złoto

W 2018 roku droga Polski po złoto również była zawiła:

znów zaczęliśmy od pięciu meczów w sześciozespołowej grupie

ale tym razem w drugiej fazie stworzono cztero- a nie ośmiozespołowe grupy. I tu rozegraliśmy trzy mecze

trzecia faza grupowa wyglądała identycznie jak w 2014 roku - były dwie grupy, w każdej grały po trzy drużyny, a po dwie weszły do strefy medalowej

Krótkie przypomnienie długich dróg polskich siatkarzy do złotych medali MŚ 2014 i 2018 pokazuje, że tym razem działacze przygotowali coś znacznie zdrowszego, prawda? Tak sprawę widzą też główni zainteresowani.

- Myślę, że zostawimy troszeczkę mniej zdrowia na boiskach - mówi Karol Kłos.

- Ile było meczów na mistrzostwach, gdy ostatnio grałem? 12? - pyta?

- W 2014 roku rozegraliście na MŚ 13 meczów - podpowiadamy.

- Aż 13 nawet! No to teraz nam ponad połowę obcięli - trochę myli się w obliczeniach Kłos, bo działacze obcięli prawie, a nie ponad połowę meczów w porównaniu z tamtym mundialem. - Racja, dwója z matmy! Teoretycznie powinno być łatwiej. Ale szybciej wejdziemy w mecze z serii być albo nie być. Dobrze, sprawdzimy się. Ważne, że będziemy mieli przerwy między meczami, że już nie będzie grania przez cztery dni z rzędu. Łatwiej będzie się poskładać, pozbierać siły. Na pewno ten turniej będzie zdrowszy dla naszych ciał - mówi Kłos.