Grbić daje poprawkę na swoje słowa. "Chciałem, żeby zdali sobie sprawę"

- Jeśli będziemy nakładać na nich presję, komentować negatywnie słabsze występy, to nie pomoże im się odbudować. To ich spali, bo nałoży na nich presję - mówił w wywiadzie dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej trener polskich siatkarzy Nikola Grbić. Za tę rozmowę, w której apeluje do kibiców, ekspertów czy dziennikarzy - żeby nie rzucać słów sprzed telewizora, a pomagać - jest od kilku dni dość ostro krytykowany.

Grbić o apelu przed MŚ. "Nie powiedziałem: nie komentujcie"

Po ostatnim treningu przed meczem z Bułgarią, którym Polacy rozpoczną grę na mistrzostwach świata zapytaliśmy Grbicia, czy nie chce wytłumaczyć swoich słów w odpowiedzi na tak emocjonalną reakcję fanów, czy ekspertów. - Nie miałem na myśli zakazu komentarzy dla fanów, ale prośbę, żeby gdy kadrze idzie słabiej, zrozumieć zawodników, a nie "zabijać" ich za błędy. Takie słowa do nich docierają. Przepraszam, jeśli ktoś źle odebrał mój apel, albo zrozumiał te słowa jako uderzenie w fanów. Nie taki miałem zamiar - mówi nam Grbić.

- Ale nie powiedziałem też: nie komentujcie. Nie chcę, żeby kibic tylko siedział i oglądał mecz. Ale, gdy przychodzi trudny moment, wolałbym nie widzieć takich słów: "Ten gość nie wie, jak rozgrywać", "A ten nie wie, o co chodzi w siatkówce". Mówimy o zawodnikach, którzy sięgali już po Ligę Mistrzów, mistrzostwo Polski, czy nawet złoto mistrzostw świata. Wiedzą, jak grać. A gdy im nie idzie, dobrze byłoby ich wspierać, a nie im jeszcze dokładać - wskazuje serbski szkoleniowiec.

"Presja, jaką odczuwamy, w pełni nie zniknie, ale można ją zminimalizować"

"Najlepsi sportowcy i trenerzy zarabiają dobre pieniądze, są na świeczniku i muszą radzić sobie z presją i krytyką. To jest też element ich pracy. Presja? Ciekawe co Grbić powie komuś, kto zastanawia się, czy będzie go stać na zapłacenie ZUS-u, podatku dochodowego, VAT-u, komuś, kto martwi się, czy wystarczy mu do pierwszego i czy będzie mógł spłacać kredyt. Jeśli pan trener chce mówić o presji, to naprawdę źle trafił" - pisał na temat słów Grbicia na portalu "Onet" były reprezentant Polski, Łukasz Kadziewicz.

- Mam świadomość, że jest wiele osób bardziej narażonych na presję niż trener siatkówki. Choćby lekarz, który przeprowadza operację i próbuje uratować komuś życie. A co jeśli pacjent będzie umierał na stole? To jest prawdziwa presja - przyznaje Grbić. - Nie chodziło mi o to, że mamy w ogóle nie mieć presji w czasie tego turnieju. Chcemy ją ograniczać, najbardziej jak to możliwe, bo wielkie turnieje wygrywają drużyny, które najlepiej sobie z nią radzą. A presja jest taka sama w przypadku każdego zespołu, zawodnika, czy trenera na tych mistrzostwach. Umiejętność radzenia sobie ze stresem pomoże tu zatem wszystkim. Jeśli myśli się o presji, zamiast o tym, co dzieje się na boisku, to w zespole nigdy nie dzieje się dobrze. Dlatego im jej mniej, tym lepiej. Ale jej nie unikam. Muszę wręcz ją zaakceptować - dodaje.

- Dla nas praca nad przygotowaniami do tego turnieju to też wielka sprawa. Poświęciliśmy wiele czasu, emocji i energii, żeby dojść do tego momentu, do pierwszego meczu. Presja, jaką odczuwamy, w pełni nie zniknie, ale można ją zminimalizować. I wierzę, że mogą nam w tym pomóc także kibice. Jesteśmy w tym wszyscy razem i tym apelem chciałem, żeby zdali sobie sprawę z tego, że też mają realny wpływ na to, co wydarzy się podczas tych mistrzostw. Są bardzo ważni i wierzę, że staną się naszym wielkim atutem - podsumowuje trener reprezentacji Polski.

Mecz z Bułgarią zaplanowano na piątek, 26 sierpnia o godzinie 20:30. W fazie grupowej Polacy zagrają także z Meksykiem i USA. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.