Co za wpadka FIVB przed mistrzostwami świata. Smarzek-Godek w roli głównej

Już w piątek 26 sierpnia wystartują mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn, które odbędą się w Polsce i Słowenii. To nie jedyna tak wielka impreza siatkarska, która odbędzie się w tym roku w naszym kraju. Na przełomie września i października odbędzie także czempionat pań, którego współorganizatorem jest Holandia.

REKLAMA

Zobacz wideo Wilfredo Leon pokazał, jakie ćwiczenia wykonuje podczas rehabilitacji po operacji kolana

Wpadka FIVB przed mistrzostwami świata. Smarzek-Godek i Zaytsev promują imprezy

Obie imprezy są bardzo mocno promowane, a Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej próbuje przyciągnąć kibiców za pomocą znanych nazwisk. FIVB zaliczyło jednak solidną wpadkę, bowiem do promowania czempionatu panów użyła Ivana Zaytseva, który nie dostał powołania do reprezentacji. Wielka gwiazda została pominięta przez Ferdinando de Giorgiego. - Po wnikliwej ocenie technicznej i zespołowej podjąłem decyzję o poinformowaniu zawodnika, że nie będzie częścią składu na nadchodzące mistrzostwa świata - powiedział selekcjoner.

Włosi będą rywalizować w grupie E z Chinami, Turcją i Kanadą, a swoje spotkania rozegrają w Lubljanie. W meczu otwarcia mistrzowie Europy zmierzą się 27 sierpnia z Kanadą.

Nie jest to jedyna wpadka federacji, bowiem na grafice promującej mistrzostwa świata kobiet znalazła się Malwina Smarzek-Godek. Jedna z największych gwiazd reprezentacji Polski nie wzięła udziału już udziału w Lidze Narodów. Choć wydawało się, że atakująca wzmocni skład na mistrzostwa, tak się nie stało. - Nie ma powodu, by pokazać rozmową, że kogoś brakuje. To brak szacunku dla powołanych, które zasługują, by tu być. Jeśli będę opowiadał, czemu nie ma Malwiny Smarzek, to będę musiał też odnieść się do innych nieobecnych - tłumaczył wymijająco w rozmowie ze Sport.pl trener Stefano Lavarini.

Polki w pierwszej fazie turnieju zagrają w grupie B. Ich rywalkami będą reprezentacje Turcji, Dominikany, Chorwacji, Tajlandii i Korei Południowej.