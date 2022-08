"Pytaliśmy się siebie: Jak to możliwe? Niezwykłe". Grbić przyjechał do Polski i doznał szoku [nieDawny Mistrz]

"nieDawny Mistrz" to cykl rozmów z niedawnymi gwiazdami polskiego sportu. Ujawniają w nich kulisy najciekawszych wydarzeń z kariery i opowiadają, co robią już po jej zakończeniu. Wszystkie rozmowy z tego cyklu można znaleźć pod tym linkiem >>

Nikola Grbić, urodzony w 1973 roku. Jeden z najlepszych rozgrywających w historii siatkówki. Po zakończeniu kariery zawodnika Serb osiąga sukcesy jako trener. Teraz stara się to kontynuować, prowadząc reprezentację Polski. Jego największe sukcesy to:

złoty medal igrzysk olimpijskich Sydney 2000 i brązowy medal igrzysk w Atlancie 1996

dwa triumfy w Lidze Mistrzów (2000, 2008) jako zawodnik, a także raz (2021) jako trener

dwukrotne mistrzostwo Włoch (2008, 2010) jako zawodnik

srebrny (1998) i brązowy medal (2010) mistrzostw świata jako zawodnik

mistrzostwo (2001), wicemistrzostwo (1997) i cztery brązowe medale (1995, 1999) mistrzostw Europy jako zawodnik, a także brązowy medal ME (2019) jako trener

zwycięstwo w Lidze Światowej (2016) jako trener

Jakub Balcerski: Umie pan jeszcze patrzeć na siatkówkę tak, jak w młodości? Bez analizowania, z czystą przyjemnością.

Nikola Grbić: Część mnie cały czas tak ma. Mam w sobie takiego nieskażonego Nikolę. To czysta miłość do siatkówki i zabawy tym, co dzieje się na boisku. To ta najważniejsza część mnie, bo wciąż przyciąga mnie do tego sportu. W karierze sportowca wszystko szybko się zmienia: najpierw jest sama zabawa, ale gdy dołączasz do kolejnych klubów, czy debiutujesz w reprezentacji, sport staje się twoją pracą.

Grasz już nie tylko dla siebie, ale choćby dla rodziny. Na twoją karierę wpływa coraz więcej czynników, które przesłaniają ci obraz siatkówki, w którym zakochałeś się, gdy byłeś dzieckiem. Ale nadal masz go w głowie. I jeśli nie czerpiesz radości z gry, nie kochasz tego, co robisz, to niemożliwe, żeby wciąż tak samo się temu oddawać. Dlatego choć nie jestem tą samą osobą, co 35 lat temu, to nadal mam w sobie tę samą energię, która wtedy pozwoliła mi powiedzieć sobie, że w przyszłości będę grał w siatkówkę.

Pana brat, Vladimir, mówił Sport.pl, że waszym pierwszym placem zabaw była hala i siłownia klubu waszego ojca. I że to on was wszystkiego nauczył.

Nie mieliśmy, gdzie trenować w naszej wiosce, więc nasz ojciec rzeczywiście zabierał nas do swojego klubu na treningi. To był nasz pierwszy kontakt z siatkówką i on nas do niej wprowadzał.

Niektórzy bracia wyobrażają sobie, że ich pokój to ring, czy oktagon i walczą ze sobą. Słyszałem, że dla braci Grbić ringiem był trzepak, który mieliście przed domem i który miał przypominać siatkę. To prawda?

Tak, improwizowaliśmy, graliśmy przez ten trzepak. Później stworzyliśmy normalne boisko, ale wtedy musieliśmy je sobie wyobrazić. To były intensywne mecze, muszę przyznać. Choć z bratem zazwyczaj rozumieliśmy się dobrze. Jest jednak trzy lata starszy ode mnie, więc każdy z nas miał swoje towarzystwo, nie spędzaliśmy ze sobą nie wiadomo ile czasu. Oczywiście graliśmy, czy wychodziliśmy gdzieś często, ale zazwyczaj on przebywał ze swoimi kumplami, a ja swoimi. To była zwykła, braterska relacja. Nigdy nie robiliśmy sobie krzywdy, nie mieliśmy długich kłótni. Mam nadzieję, że Vladimir mówił to samo…

Mówił, że nie było między wami konfliktów.

Zdecydowanie nie. Nawet nie moglibyśmy się bić, czy dużo kłócić, bo mieliśmy nad sobą bardzo autorytarnego ojca. Kazał nam każdą sprzeczkę rozstrzygać tak, żeby on, ani mama nie musieli interweniować. Ale myślę, że dzięki temu mieliśmy normalne, dobre dzieciństwo.

Kiedyś obaj z Vladimirem graliście na przyjęciu i podobno to decyzja waszego ojca sprawiła, że przeszedł pan na rozegranie. Czy to był pana wybór?

Oczywiście, że nie mój, ha, ha. Chciałem być przyjmującym, ale z jakiegoś powodu przed jednym z meczów ojciec przyszedł i powiedział: "Dziś musisz zagrać na rozegraniu". Z tego meczu nie pamiętam nic: czy wygraliśmy, jak mi się grało, ani nawet z kim graliśmy. Pamiętam tylko, że na koniec meczu podszedł do mnie jeszcze raz i przekazał: "Ok, od dzisiaj jesteś rozgrywającym".

A pan chyba nie był zadowolony?

Nie, ale nie miałem na to wpływu. U mojego ojca nie było "spróbujmy", "może musisz coś zmienić", nie. Po prostu od tego dnia byłem dla niego rozgrywającym. Taki właśnie był. Pamiętam, że nawet narzekałem mamie i prosiłem, żeby pomogła mi coś z tym zrobić i namówić tatę na zmianę zdania. Do niego nie mogłem nic o tym powiedzieć, bo postanowił swoje i nie było dyskusji.

Gdy patrzy pan na tę decyzję dziś, chyba nie chciałby pan jednak zmiany?

Okazało się, że ten wybór był słuszny, a ja osiągnąłem wiele na tej pozycji. I nigdy nie myślałem, co byłoby, gdybym jednak został na przyjęciu.

Kiedy siatkówka stała się dla pana sposobem na życie?

Rzadko tak o tym myślałem, ale raz rozmawiałem o tym z ojcem. Powiedział mi, że nigdy nie myślał, że będę zarabiał i żył z siatkówki. Nie chodzi o to, że z mamą we mnie nie wierzyli, ale nie spodziewali się, że stanę się tak dobry, a do tego, że z siatkówki będzie się dało wyżyć na dobrym poziomie. Mieli nadzieję, że będę grał w Vojvodinie Nowy Sad, pójdę tam na studia i zostanę profesorem wychowania fizycznego.

Czyli chcieli, żeby został pan nauczycielem?

Tak, nawet tak żartowaliśmy z Vladimirem i mamą, mówiliśmy im, że w takim razie mieli wobec nas wielkie ambicje. A graliśmy już na dość wysokim poziomie w Serbii. Kluczowym momentem dla mnie było powołanie do kadry juniorów. To był znak, że coś zaczyna się dziać, a później już krok po kroku układała się moja kariera. Mój brat wcześniej wyjechał i grał dla Mladostu Zagrzeb, dostawał powołania do kadry seniorów. Chorwaci chcieli też mnie, ale w transferze przeszkodziła wojna. Przeniosłem się do Vojvodiny, zacząłem grać w kadrze, a następnie zadzwonili z Włoch, gdzie w różnych klubach spędziłem kolejne kilkanaście lat. I wiem, że żaden z tych ruchów nie przyszedł ot tak. Na wszystko sobie zapracowałem.

Jak dużo wojna zmieniła w pana życiu?

Lata 90. to najgorszy okres w najnowszej historii. Zwłaszcza dla Serbów. Dla mnie Jugosławia, w której dorastałem, była pięknym, wręcz perfekcyjnym krajem. Mieliśmy wszystko. I góry, i morze. Mieliśmy mnóstwo wymieszanej kultury, religii, a ludzie i tak potrafili ze sobą żyć. Ostatecznie ktoś z zewnątrz zadecydował, że trzeba nas rozdzielić. Nastała wojna i trudny czas. Od 1991 do połowy 1994 roku nie graliśmy dla reprezentacji, byliśmy zawieszeni. Na początku nie mogliśmy grać u siebie, ale kolejnym krokiem był zupełny zakaz. Pamiętam też czas, kiedy zaczęły się bombardowania. Nie było łatwo. Jestem chyba jednym z nielicznych zawodników, który może o sobie powiedzieć, że grał dla czterech różnych reprezentacji.

Jugosławia, Federalna Republika Jugosławii, Serbia i Czarnogóra, Serbia.

Tak, to chyba rekord. To był skomplikowany i trudny czas pod każdym względem. Dla naszej rodziny także finansowo. Ale staraliśmy się reprezentować nasz kraj przez to, co robiliśmy. Przez grę w siatkówkę, a dzięki temu także udzielanie wywiadów i obecność w mediach.

Włochy, dokąd się pan przeniósł, były miłością od pierwszego wejrzenia?

Były marzeniem, które się spełniło. Dla każdego, kto chciał coś osiągnąć w tym sporcie, wyjazd do Włoch był wówczas czymś koniecznym. Kiedy tam się pojawiłem, wszystko było nowe, nieznane. Próbowałem się zaadaptować, przyzwyczaić, ale to nie takie proste. Kluczem było, że w ogóle tam pozostać: dostawało się roczny kontrakt, a kluby miały limit dwóch obcokrajowców. Jeśli nie grałeś na równi z najlepszymi, trudno było zostać tam na lata. Mnie się udało.

Ale to nie zawsze była łatwa miłość, bo na pierwsze scudetto czekał pan czternaście lat.

To prawda, droga do bycia mistrzem Włoch była bardzo długa. I to się wydarzyło w najmniej oczekiwanym momencie. Nie powiem, że tego nie chciałem, bo to przecież jeden z największych sukcesów w mojej karierze, ale były momenty, kiedy byłem bardziej zdesperowany, żeby po nie sięgnąć. Podchodziłem do tego na zasadzie: "Dam z siebie wszystko i jeśli się to wydarzy, to świetnie", ale nie płakałbym, gdybyśmy tego nie osiągnęli. I chyba właśnie dlatego udało nam się z Trentino sięgnąć po złoto. I zaczęły się trzy lata mojej najlepszej formy.

Pamięta pan pierwszy mecz w reprezentacji?

Graliśmy z Holandią, która była wówczas bardzo silna. Bili tak mocno, że nie widzieliśmy piłek, zmietli nas z boiska i wygrali 3:0. No, nie było to najlepsze otwarcie mojej kariery w kadrze i turnieju, bo to był mecz mistrzostw Europy. Ale ostatecznie zdobyliśmy brązowy medal, co dla mnie było spełnieniem kolejnego marzenia. Mój ojciec też był brązowym medalistą mistrzostw Europy w 1975 roku i to było jego największe osiągnięcie. Zawsze myśleliśmy razem z Vladimirem o tym, żeby mu dorównać.

I udało się wam, dwadzieścia lat później.

To było wyjątkowe. Te mistrzostwa rozgrywałem rok po wyjeździe do Włoch. Nie mogłem się wówczas nawet pożegnać z rodziną, bo najpierw odbywałem obowiązkową służbę wojskową, a dzień później musiałem od razu polecieć do Katanii. Byłem potrzebny na jakiś mecz w Pucharze Włoch, więc nie miałem jak nawet porozmawiać z najbliższymi. Ale kilka miesięcy później odniosłem sukces większy niż mój ojciec, awansowaliśmy na igrzyska olimpijskie w Atlancie. I tym już mogłem się cieszyć z rodziną.

W Atlancie był brąz, cztery lata później w Sydney złoto. To wszystko wydarzyło się tak szybko. W dodatku odbierał pan te medale u boku brata.

Mogę sobie tylko wyobrazić, co czuli nasi rodzice. Mam nadzieję, że moi synowie kiedyś dokonają tego samego dla mnie i mojej żony. Ojciec był z nas niezwykle dumny, nie mógł uwierzyć w to, że jesteśmy mistrzami olimpijskimi. Po Sydney mieliśmy jednak trudne przyjęcie w kraju. Przez sytuację polityczną nie mogliśmy się tym złotem tak nacieszyć. Ludzie szanowali to osiągnięcie, byli dumni, ale nie wychodzili się z nami cieszyć, chyba się bali. Po Atlancie sytuacja była lepsza, mniej skomplikowana i czekało na nas około 300 tysięcy osób. Nikt się tego nie spodziewał, a ja i mój brat byliśmy na okładce każdej gazety. Miałem tylko 23 lata.

Gdyby ktoś mnie zapytał, co wolę, to wciąż wybrałbym oczywiście sportową wartość złota z Sydney, ale chyba każdy w zespole o wiele lepiej wspomina ten radosny tłum po Atlancie. Pozostaje się cieszyć, że w trudnych czasach mogliśmy dać ludziom trochę odskoczni od wydarzeń w kraju.

W Sydney nie wszystko było też takie proste przez konflikt w zespole. Bo na początku wyniki nie były zadowalające i trener nie miał zaufania u wszystkich zawodników. Powstały dwie grupy, jedna z panem i Vladimirem, która go wspierała i druga, która domagała się jego zwolnienia. Było blisko tego, żeby tam wszystko pękło?

Vladimir był w ten konflikt zaangażowany o wiele bardziej ode mnie, mocno to przeżył. Nie było tak, że się z niego wyłączyłem, bo zawsze brałem udział w dyskusjach w zespole, ale wspominam to trochę inaczej. W zespole było sporo napięcia, ale wiem, że ono nie brało się znikąd. Jeśli nie grasz dobrze jako zespół i nie masz wyników przed kluczowym turniejem, to pojawiają się nerwy i wątpliwości. To normalne. Ale ostatecznie wytrzymaliśmy ten okres i wygraliśmy turniej olimpijski, bo graliśmy dobrą siatkówkę. Taką, jaką sobie zamierzyliśmy.

Cofnijmy się nieco. Styczeń 2000 roku, turniej kwalifikacji olimpijskich w katowickim Spodku. Już pewni gry w finale turnieju, macie przed sobą jeszcze jeden, ostatni mecz fazy grupowej. I to przeciwko Polsce, która walczyła o finał i musiała was pokonać. Polacy prowadzili już 2:0, a potem 2:1 i 23:17, ale przegrali czwartego seta na przewagi, a cały mecz po tie-breaku. Wy w finale turnieju pokonaliście Bułgarię. Jak pan wspomina ten turniej i mecz z Polakami?

To była jedna z najlepiej smakujących wygranych w mojej karierze, jeden z najlepszych meczów, jakie zagrałem. Pełna hala, atmosfera była niesamowita. Nie wiem, czy doświadczyłem lepszej i trudniejszej dla rywala. Nie mogliśmy usłyszeć, co mówił do nas trener podczas przerwy na żądanie. Było słychać tylko kibiców. I dlatego mam to wspomnienie obok tych związanych z wygrywaniem medali. Choć tu nie graliśmy o medal ani nie był to nawet finał tego turnieju.

Teraz o Polsce możemy mówić jako o światowej potędze siatkarskiej i podwójnym mistrzu świata, ale wtedy jeszcze tak nie było. Bywało, że zawodnicy grali w koszulce z jednego sezonu i spodniach z innego kompletu strojów, a kibice nie kochali tego sportu na tak masową skalę, jak dziś. A jak pan widział wtedy siatkówkę w Polsce?

Byłem pod wrażeniem tej oprawy, atmosfery. Polski nie było w finałach największych imprez od kilku, a może i kilkunastu lat, a i tak cieszyliście się ogromnym wsparciem kibiców. W Serbii było inaczej. Tam jeśli nie wygrasz, albo chociaż nie zdobędziesz medalu, nikt o tobie nie napisze i nie powie. Dla nas to był szok, że ktoś chce to śledzić. Pytaliśmy się siebie: Jak to możliwe, że tu jest tak dużo ludzi? To było niezwykłe.

A cztery lata później osłabieni nieobecnością paru kluczowych graczy rozpoczęliście igrzyska w Atenach i na dzień dobry ograła was właśnie Polska.

Tak, nie było wtedy Vladimira, czy Andirji Gericia, którzy próbowali się wykurować na kolejne mecze, ale ja pamiętam ten mecz aż za dobrze. Graliśmy o jakiejś dziewiątej rano i chyba nikt z nas nie widział dobrze piłki na oczy. To był fatalny start, ale ostatecznie udało nam się wygrać grupę. Niestety, w kontekście całego turnieju okazało się to zupełnie nieważne, bo o układzie dalszej części rywalizacji decydował mecz Brazylii z USA. Brazylijczycy dali wygrać Amerykanom, przez co my trafiliśmy na Rosję. To jedna z tych chwil, kiedy Brazylijczycy działali na naszą niekorzyść. Były jeszcze z dwie, albo i trzy takie, gdy nie byli zbyt mili i chcieli uprzykrzyć nam życie. Ale tak się zdarzyło.

Jakie były te...

… te pozostałe? Nie, nie chcę o nich rozmawiać i tego rozdrapywać. Stało się i już. Teraz jestem trenerem Polaków i nie chcę wdawać się w dyskusje z Brazylijczykami, jak to było kilkanaście lat temu.

Teraz wciąż może im pan wiele udowodnić.

I bardzo chcę.

Wcześniej wspomniał pan o okresie trzech lat swojej najlepszej gry w siatkówkę, we Włoszech. Patrząc na pana karierę, można odnieść wrażenie, że ona podzieliła się na takie dwie ery sukcesów - tych z przełomu XX i XXI wieku, a potem lat spędzonych z Trentino. A pomiędzy nimi pojawiało się wiele niedosytu, wątpliwości, czy narzekania, że tych wielkich triumfów wciąż jest za mało?

Zawsze byłem głodny sukcesu, ale czasem uda się go osiągnąć, a czasem nie i nie zawsze masz na to decydujący wpływ. Najczęściej mówiłem sobie: "Musisz po prostu starać się być najlepszą wersją siebie". Dawać z siebie wszystko. Weźmy mój czas w Milano. To nie był zły okres, ale jeśli myśleć pod kątem sukcesów i trofeów, to nie wygrałem tam praktycznie nic. To jedyny taki przypadek w mojej karierze.

A jak się czułem? Uważam, że przez te trzy lata grałem i trenowałem najlepiej. Rozumiałem się świetnie z kolegami z zespołu, trenerem, czy ludźmi z klubu. Ale czasem i to nie wystarcza do osiągnięcia odpowiedniego wyniku.

Czas, kiedy zacząłem osiągać to, co przez lata byłem w stanie tylko sobie wyobrażać, przyszedł już chyba, gdy przestałem śnić o scudetto i innych pucharach. Myślałem, że już po wszystkim, a to po prostu przyszło, choć oczywiście było poparte ciężką pracą. Dlatego często sukces wynika ze szczęścia. Jeśli nie masz odpowiedniej jakości, szczęście nie pomoże. Ale jeśli starasz się osiągnąć i utrzymać tę jakość, musisz wierzyć, że i szczęście kiedyś do ciebie przyjdzie.

Wielokrotnie był pan nazywany najlepszym, albo jednym z najlepszych rozgrywających na świecie. Zgadza się pan z tym określeniem? A może ma pan w głowie zawodnika, który na pewno był od pana lepszy?

Nauczyłem się, że każdy zawodnik jest inny. Ma inny charakter, styl gry i jest lepszy w innym elemencie. Zatem nawet, gdy dostawałem indywidualne nagrody, nie myślałem o sobie w sposób, w jaki nazywali mnie inni. Czułem się wyróżniony i szczęśliwy, ale to było tylko potwierdzenie, że robię swoje i że robię to dobrze, a ludzie potrafią mnie docenić. Nie zastanawiałem się jednak, czy jestem najlepszy. Ani czy ktoś jest lepszy ode mnie.

Często zestawiano nas ze świetnym włoskim rozgrywającym Marco Meonim, który jest z tego samego rocznika, co ja. Wiele rzeczy, choćby pierwsze tempo, miał opanowaną lepiej ode mnie. Ale on wygrywał w swojej karierze i ja też sporo wygrałem. Jesteśmy zupełnie innymi rozgrywającymi, ale obaj mamy swoje sukcesy. Żeby je osiągać, musisz ciągle dążyć do swojej najlepszej możliwej gry, ale w swoim stylu. Oczywiście, próbowałem kopiować pewne zagrania, albo rozwiązania taktyczne od kilku zawodników podobnych do mnie pod różnymi względami. Podkradałem im to, ale nigdy nie próbowałem być w pełni jak oni.

Ile razy poczuł pan, że zagrał idealną piłkę? Kamil Stoch, trzykrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich, często mówi, że on od początku kariery szuka idealnego skoku, choć wie, że taki nie istnieje, a przynajmniej, że on pewnie nigdy takiego nie odda. A jak było z panem?

Oj, a ja miałem tyle tych skoków. Znaczy piłek, ha, ha. Wiem to, czuję, że wiele z nich były po prostu takie dobre, że mam je przed oczami, choć minęło wiele lat. Jak to rozpoznać? Kiedy wystawiasz piłkę swojemu atakującemu, nieważne, czy na pojedynczy, czy potrójny blok, widzisz to po wyrazie twarzy rywala, komplementach, jakie dostajesz, czy reakcji w hali. A starałem się tylko być najdokładniejszy, jak tylko mogłem. Pod każdym względem: taktycznym, technicznym, ale też choćby szybkości piłki.

Tak brzmiała filozofia Nikoli Grbicia na boisku?

I brzmi do dzisiaj. To starałem się robić, to niezwykle ważne elementy gry. Dlatego teraz przekazuję to rozgrywającym w moich zespołach jako trener. Wierzę, że właśnie bycie precyzyjnym pozwala najlepiej zorganizować pracę drużyny w ataku.

Co jest trudniejsze: przekazywanie tej filozofii, czy stosowanie jej po swojemu?

Oczywiście, że łatwiej jest samemu tak grać. Bo jesteś tylko ty. W pracy trenera opierasz się na tym, jak rozumieją cię inni, jak umiesz streścić w słowach to, co chcesz komuś uzmysłowić. Zastanawiasz się, czy to, co powiedziałeś, było jasne, czy nie do końca? Dla mnie to nigdy nie było proste, ale chyba staję się w tym coraz lepszy. Uczę się i rozwijam w sztuce przekazywania doświadczeń z boiska moim zawodnikom.

Wiele razy łapał się pan na myśleniu jak trener jeszcze jako zawodnik?

Tak. Byłem starszy od wielu z moich kolegów i jeszcze gdy grałem, zaczynałem dzielić się z nimi przemyśleniami i wizją gry. Próbowałem pomóc i przekazać im cenne uwagi, które sam kiedyś usłyszałem. To pomagało też zmniejszyć dystans między nami i dogadywałem się też z młodszymi zawodnikami. Nie chciałem być grającym trenerem, nie wykraczałem poza swoje kompetencje. Zresztą trenerzy, którzy prowadzili wówczas te drużyny, mówili, że cenią to, co robię i to rozumieją.

Który okres w pana karierze trenerskiej był do tej pory najtrudniejszy?

Cóż, w tej pracy ciągle pojawiają się wyzwania, więc podczas każdego okresu było trudno. Tak samo jest i będzie z prowadzeniem reprezentacji Polski. Musimy być autentyczni, ufać sobie nawzajem i jeśli tak będziemy działać wśród zawodników i sztabu, to sprawimy, że wszyscy będziemy się rozwijać i ten okres, choć pewnie pełen różnych problemów, przejdziemy płynnie.

A najtrudniejsze? Dwa razy nie udało mi się zakwalifikować na igrzyska olimpijskie. Choć to samo w sobie było arcytrudne zadanie i nie mogłem nikomu nic obiecać, to te porażki stały się niemożliwe do zaakceptowania. Potem dwukrotnie straciłem pracę - w Serbii i Weronie, w ciągu trzech miesięcy. Można to nazwać moim upadkiem, miałem wtedy bardzo trudny, kiepski moment. Ale wiem, że po nim z pracą nad sobą przyjdą chwile radości i zwycięstw. I tak się stało, gdy objąłem ZAKSĘ i wygraliśmy Ligę Mistrzów. Uczysz się na tym, co zrobiłeś dobrze i co mogłeś zrobić lepiej. To proces. Jeśli nie popełniasz tych samych błędów, to znaczy, że idziesz do przodu. Te kolejne stawiane kroki są dla mnie najważniejsze.

Prowadząc Serbów, miał pan jedną wręcz szaloną sytuację. Rozgrywaliście turniej finałowy Ligi Światowej w Rio, wygraliście półfinał z Amerykanami po tie-breaku, ale krótko po meczu do szpitala trafił pana asystent Camilo Placi.

Tak, miał podejrzenie zawału serca. Wszyscy bardzo się o niego martwiliśmy, spędziliśmy z nim noc w szpitalu. Nie wiedzieliśmy co robić.

A on wrócił na finał.

Tak, ale nikt go do tego nie namawiał. Myślałem: "Kogo teraz obchodzi siatkówka? Co z tego, że gramy finał, skoro coś takiego dzieje się jednemu z nas?". Ale to, że wrócił było czymś wspaniałym. Byłem w szoku, że zdecydował się pojawić na meczu, ale na szczęście czuł się już dobrze, a jego wsparcie, choć finał przeciwko Francji przegraliśmy w trzech setach, było dla mnie bardzo ważne.

Camilo w rozmowie ze Sport.pl mówił, że jest pan fanem czerwonego wina. Że lubiliście sobie usiąść i porozmawiać, ale często nie o siatkówce, tylko narzekając na jakość tego, które akurat zamówiliście.

Kiedyś piłem je częściej i bardziej mi smakowało... To chyba źle brzmi, jakbym kiedyś pił bardzo dużo, ha, ha. Teraz zdarzy mi się zamówić jedną, czy dwie szklanki do kolacji.

Coś się zmieniło?

Po prostu przyjechałem do Polski i odkryłem piwo!

Ten okres w Serbii, gdy nie udało się pojechać na igrzyska i federacja zwolniła pana po mistrzostwach Europy, to niedokończony rozdział?

Moment, kiedy straciłem pracę był trudny, ale nawet niedawno pojawiały się możliwości, żebym wrócił do kadry Serbii. Otrzymałem taką propozycję. Mam nadzieję, że w związku zrozumieli, że trzy lata temu popełnili błąd. Teraz rana po tej sytuacji była jeszcze zbyt świeża, żebym zgodził się na ten kierunek. Wolałem wrócić do Polski. Teraz nie myślę o ponownym objęciu Serbów, bo mam inne obowiązki, ale kto wie. Nie wiem, co wydarzy się w przyszłości, może spotkamy się z serbską kadrą jeszcze raz.

W temacie niedokończonych rozdziałów: w pana karierze jest jedno trofeum, którego pan nigdy nie zdobył. To mistrzostwo świata.

Wiem, do czego zmierzasz. Że teraz mogę je zdobyć z Polską?

Okazja do tego jest wyborna, prawda?

Cóż, nie bez powodu obiecałem sobie, że jako trener będę dokładał do kolekcji brakujące trofea, których nie zdobyłem jako zawodnik. Zacząłem z Serbią, gdy wygrałem Ligę Światową w 2016 roku. A teraz? Idziemy po kolejne.

A tak na serio: zobaczymy. Zawodnicy i trenerzy stają się lepsi w każdym kolejnym sezonie. Rozwijają się, więc zostanie mistrzem świata to teraz arcytrudne zadanie. Choć jeśli wierzysz w osiągnięcie tego celu, pracowałeś nad tym, żeby do niego dotrzeć, to prędzej, czy później, to się uda.