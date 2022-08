Oto faworyt siatkarskich MŚ. Najgroźniejszy rywal reprezentacji Polski

Już w piątek 26 sierpnia rozpoczynają się mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn. Najważniejsza siatkarska impreza roku potrwa do 11 września. Reprezentacja Polski prowadzona przez Nikolę Grbicia ma za zadanie jeden cel - obronić tytuły mistrzowskie z 2014 i 2018 roku.

Zobacz wideo Wilfredo Leon pokazał, jakie ćwiczenia wykonuje podczas rehabilitacji po operacji kolana

Bukmacherzy nie mają wątpliwości. Reprezentacja Polski nie musi się martwić o wyjście z grupy. Groźne tylko USA

W turnieju wystąpią 24 drużyny podzielone na sześć grup po cztery zespoły. Polacy grają w grupie C ze Stanami Zjednoczonymi, Bułgarią oraz Meksykiem. Na start zagrają w piątek 26 sierpnia o godzinie 20:30 z Bułgarami, dwa dni później o tej samej godzinie z Meksykiem. Mecz z USA - wiele wskazuje na to, że zadecyduje o pierwszym miejscu w grupie - zostanie rozegrany we wtorek 30 sierpnia o godzinie 20:30.

Słoweńcy pokazali Polsce, jak promować MŚ w siatkówce. Patrzymy i zazdrościmy

Bukmacherzy stawiają Polskę jako pewniaka do wygranej w grupie C. Kurs na nich oscyluje na poziomie 1,60, kurs na pierwsze miejsce USA to około 2,50, a Bułgarii - 5,90. Ewentualny triumf outsidera, Meksyku, byłby prawdopodobnie jedną z największych niespodzianek w historii MŚ. Kurs na to zdarzenie to aż 90. Przypomnijmy: z każdej grupy wychodzą po dwie najlepsze drużyny oraz cztery z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.

Polska faworytem do zwycięstwa w mistrzostwach świata. Podium praktycznie pewne?

Polacy są faworytem nie tylko do wyjścia z grupy, ale także do zwycięstwa w całym turnieju. Kurs na to wynosi około 3,60-3,75 (miejsca 1-2. - ok. 2,00, a podium. - 1,50-1,60). Stosunkowo niskie kursy mogą wynikać z faktu, że Polacy będą grali przed własną publicznością. Choć podczas ubiegłorocznych ME nie pomogło to drużynie Heynena, to nasi siatkarze wygrali MŚ w 2014 rozgrywane właśnie w Polsce.

Według bukmacherów największym rywalem dla Polaków będzie reprezentacja Francji. Kurs na ich zwycięstwo w całym czempionacie wynosi około 4,00-4,15 (miejsca 1-2. - 2,15-2,20, a podium - 1,60-1,75). Francuzi to złoci medaliści IO w Tokio, którzy pokonali Polskie w ćwierćfinale turnieju.

Na dalszych miejscach bukmacherzy stawiają Brazylię, Włochy oraz USA (kursy od 6,5 do 9). Kursy na zwycięstwo drugiego gospodarza turnieju, a więc Słowenię oscyluje na poziomie 25,00.

Nikola Grbić sprowadza kibiców na ziemię: Straciliśmy wiele okazji

Kto wygra mistrzostwa świata 2022 w siatkówce mężczyzn? Faworyci według bukmacherów:

1. Polska - 3,60-3,75

2. Francja - 4,00-4,15

3. Brazylia - 6,50-7,00

3. USA - 6,50-7,00

5. Włochy - 7,00-9,00

6. Serbia - 15,00-20,00

7. Słowenia - 25,00

MŚ siatkarzy. Podział na grupy

Grupa A - Serbia, Ukraina, Tunezja, Portoryko (Katowice)

Grupa B - Brazylia, Kuba, Japonia, Katar (Lubljana)

Grupa C - Polska, Stany Zjednoczone, Bułgaria, Meksyk (Katowice)

Grupa D - Francja, Niemcy, Słowenia, Kamerun (Lubljana)

Grupa E - Włochy, Chiny, Kanada, Turcja (Lubljana)

Grupa F - Iran, Holandia, Argentyna, Egipt (Lubljana)

