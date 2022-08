Oto nowa formuła MŚ w siatkówce. Polska mocno uprzywilejowana

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn odbędą się w dniach 26 sierpnia - 11 września w Polsce i Słowenii. Początkowo turniej miał się odbyć w Rosji, jednak z uwagi na agresję kraju na Ukrainę zdecydowano się na zmianę organizatora. Tegoroczna edycja będzie się znacznie różniła od poprzednich.

Na MŚ 2018 drużyny grały w czterech sześciozespołowych grupach, z których wychodziły cztery najlepsze ekipy. W drugiej fazie 16 zespołów zostało podzielonych na 4 grupy, ale tu sytuacja się komplikowała: oprócz zwycięzców grup wychodziły również dwie najlepsze ekipy z drugich miejsc. A w 3. rundzie MŚ... znów czekała nas faza grupowa. Tym razem to dwie grupy po trzy drużyny. Do półfinałów wychodziły po dwie drużyny (zwycięzcy grup grali z drugimi drużynami).

Na MŚ 2014 w Polsce format wyglądał podobnie: w 1. fazie 24 ekipy zostały podzielone na cztery sześciozespołowe grupy. Do drugiej fazy wchodziły po cztery najlepsze zespoły. Nieco inaczej wyglądała druga faza grupowa: w niej utworzone zostały dwie ośmiozespołowe grupy. Ale jako że grupy były łączone (A i D, B i C) każda drużyna rozgrywała cztery mecze w tej fazie (dzięki zachowaniu wyników z 1. fazy). W 3. fazie grupowej było jak na MŚ 2018: sześć zespołów podzielonych na dwie grupy po trzy zespoły, z których wyłaniani byli półfinaliści.

Najważniejszą zmianą jest znaczne skrócenie i ułatwienie drogi do tytułu. Na początek drużyny rozegrają trzy spotkania w fazie grupowej. Do 1/8 finału awansują dwa najlepsze zespoły z każdej grupy i cztery najlepsze drużyny z klasyfikacji 3. miejsc. O kolejności w grupie będzie decydować przede wszystkim liczba wygranych spotkań. Następnie brane pod uwagę będzie liczba zdobytych punktów, stosunek setów i stosunek małych punktów.

Wygrani fazy grupowej rozpoczną walkę w 1/8 finału. Pary pierwszej rundy fazy pucharowej zostaną dobrane na podstawie zestawienia szesnastu ekip (1–16, 2–15, 3–14, 4–13, 5–12, 6–11, 7–10, 8–9). Ważną informacją dla Polski i Słowenii jest fakt, że w przypadku awansu, te drużyny zostaną rozstawione odpowiednio z numerami 1. i 2. To sprawia, że obrońcy tytułu mogą w 1/8 finału trafić na znacznie słabszego przeciwnika, teoretycznie najgorszego w tej fazie. Pozostałe drużyny zostaną rozstawione na podstawie wyników z fazy grupowej.

Porażka w meczach fazy pucharowej oznacza odpadnięcie z turnieju. Zwycięzcy spotkań 1/8 awansują do ćwierćfinałów. W nich utworzone zostaną następujące pary:

zwycięzcy starć 1-16 i 8-9

zwycięzcy starć 2-15 i 7-10

zwycięzcy starć 3-14 i 6-11

zwycięzcy starć 4-13 i 5-12

Cztery najlepsze drużyny zmierzą się w dwóch półfinałach. Jeśli Polska awansowałaby do półfinału, to jako drużyna rozstawiona z numerem 1 zmierzyłaby się w nim z ekipą rozstawioną z numerem 4., 13., 5. lub 12. To oznacza też, że wiemy, że z drugim współgospodarzem MŚ (Słowenią) możemy zagrać dopiero w finale lub w meczu o 3. miejsce (oba zostaną rozegrane w Polsce).

Format rozgrywek MŚ 2022 w siatkówce FIVB

Łącznie podczas tegorocznej edycji zostaną rozegrane 52 spotkania. Początkowo liczba zaplanowanych meczów wynosiła 70. Drużyny miały zmierzyć się w trzech fazach grupowych, które miały wyłonić czterech półfinalistów. Droga do najlepszej "czwórki" została jednak znacznie ułatwiona. Dla porównania w 2018 roku rozegrano łącznie 94 spotkania, a w 2014 roku aż 103.

Mistrzostwa świata siatkarzy: podział na grupy i terminarz rozgrywek

W tegorocznych mistrzostwach udział wezmą 24 drużyny, które zostały podzielone na sześć grup. Spotkania fazy grupowej zostaną rozegrane w katowickim Spodku i w Arena Stozice w Lubjlanie.

Grupa A - Serbia, Tunezja, Ukraina, Portoryko (Katowice)

Grupa B - Brazylia, Kuba, Japonia, Katar (Lubljana)

Grupa C - Polska, Stany Zjednoczone, Meksyk, Bułgaria (Katowice)

Grupa D - Francja, Niemcy, Słowenia, Kamerun (Lubljana)

Grupa E - Włochy, Chiny, Turcja, Kanada (Lubljana)

Grupa F - Iran, Holandia, Argentyna, Egipt (Lubljana)

Mecze fazy grupowej zostaną rozegrane w dniach 26-31 sierpnia. Spotkania 1/8 finału zaplanowano na 3-6 września. Te odbędą się w Lubljanie oraz w Arenie Gliwice. Również w tych halach zostaną rozegrane ćwierćfinały, które odbędą się w dniach 7 i 8 września. Cztery najlepsze drużyny przeniosą się do Katowic, gdzie powalczą w strefie medalowej. Półfinały zaplanowano na sobotę 10 września. Finał i mecz o brązowy medal odbędą się w niedzielę 11 września.