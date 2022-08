Czy Polska będzie mistrzem świata w siatkówce? "Konkurencja jest spora"

Mistrzostwa świata w Polsce i Słowenii to największa siatkarska impreza w 2022 roku. Reprezentacja Polski pod wodzą nowego selekcjonera - Nikoli Grbicia powalczy o obronę tytułu.

Według STS, największego bukmachera w Polsce, to nasza reprezentacja jest faworytem zbliżających się Mistrzostw Świata. Odzwierciedla to kurs 3.75 wobec 4.00 na Francję i po 6.50 na USA i Brazylię. Jak jednak widać, murowanego kandydata to tryumfu nie ma, a konkurencja jest duża. Z kolei najmniejsze szanse na wygraną w całym turnieju mają Katar, Portoryko, Meksyk i Kamerun – kurs na każdą z tych reprezentacji wynosi 5000.00.

Według specjalistów STS, Polska ma duże szanse na awans do półfinału (kurs 1.40), a także na medal MŚ (1.60) – to dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze dla naszej kadry na nadchodzące rozgrywki.

