Kochanowski brylował wśród rezerwowych, po czym dostał nagrodę. Tonuje nastroje

Czy można zostać najbardziej wartościowym graczem turnieju (MVP) dzięki zaledwie pięciu setom? Jakub Kochanowski pokazał podczas Memoriału Huberta Jerzego Wagnera, że jak najbardziej. Rozegrał całe spotkanie z Iranem i dwa sety z Argentyną, a cały mecz z Serbią obejrzał z kwadratu dla rezerwowych. Mało tego, dostał również nagrodę dla najlepszego środkowego. I choć takie podwójne wyróżnienie ze względu na krótki boiskowy staż w tej imprezie towarzyskiej siatkarza reprezentacji Polski niektórych może nieco dziwić, to raczej nikt nie ma wątpliwości co do możliwości i przydatności dla zespołu 25-latka. On zaś jest pewny swoich kolegów z drużyny narodowej.

Brak straty seta przez biało-czerwonych w Memoriale Wagnera, w którym brali w tym roku udział także Serbowie, Argentyńczycy i Irańczycy, może robić wrażenie. Zarówno jednak zarówno trener Nikola Grbić, jak i poszczególni zawodnicy przypominają na każdy kroku, że to wciąż dopiero etap przygotować do kluczowego turnieju tego roku, czyli mistrzostw świata.

Kochanowski: Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze

- Na razie też nie popadałbym w hurraoptymizm, że wygraliśmy wszystkie trzy mecze 3:0. To nie do końca świadczy o tym, kto jest w jakiej formie. To jednak wciąż tylko turniej towarzyski, podczas którego szkoleniowcy sprawdzali różne zestawienia personalne. To, w jakiej kto jest naprawdę formie, okaże się dopiero podczas mistrzostw - podkreśla Kochanowski.

Przyznaje jednak, że na przestrzeni ostatnich sparingów w grze Polaków zauważalny jest postęp.

- System blok-obrona bardzo dobrze funkcjonował podczas tego turnieju w Krakowie. Najbardziej zaś cieszy, że gramy coraz lepiej jako drużyna. Taki był cel tych meczów towarzyskich. W nich mamy poprawiać elementy, w których nie do końca wszystko wygląda perfekcyjnie. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze - ocenia.

Żeby tonować nadmierny optymizm wystarczy wspomnieć, że w dwóch setach meczu z Argentyną oraz w każdej partii pojedynku z Serbią biało-czerwoni musieli odrabiać kilkupunktowe starty. Czasami udawało im się to dopiero w końcówce, ale za każdy razem wychodzili z tych sytuacji obronną ręką.

- To na pewno jest wartość dodana. Nie wymyślę koła na nowo, jeśli powiem, że o wiele trudniej wygrywa się sety, w których trzeba odrabiać straty i grać zaciętą końcówkę. Na razie nam się to udaje i mam nadzieję, że tak zostanie. Liczę, że podczas mistrzostw świata będzie tak samo - zaznacza gracz Asseco Resovii Rzeszów.

W okres bezpośrednich przygotowań do mundialu obrońcy tytułu mają rozegrać w sumie pięć meczów kontrolnych. Pierwszy zaliczyli w poprzednią sobotę, gdy w Radomiu zmierzyli się z Ukraińcami. Nie bez kłopotu wygrali ostatecznie 3:2. Wcześniej w trakcie Ligi Narodów, w której zajęli trzecie miejsce, też mieli lepsze i gorsze momenty. Czy więc pod tym względem triumf w Memoriale Wagnera ich uspokoił?

- Na pewno nie, bo już byliśmy spokojni. Wiemy, że ta forma będzie rosła. Mam nadzieję, że przyszły tydzień pozwoli nam poprawić ją jeszcze bardziej. Tak, byśmy pokazali już naprawdę dobrą siatkówkę - dodaje Kochanowski.

Czempionat globu biało-czerwoni rozpoczną piątkowym meczem z Bułgarami. Zostało więc zaledwie kilka dni, choć - według środkowego - jest to bardzo dużo czasu, biorąc pod uwagę zaawansowany etap przygotowań.

- Trenujemy teraz zupełnie inaczej niż wcześniej, inaczej pracujemy na siłowni. Skupiamy się tak naprawdę na doszlifowaniu formy i na tym, by na początku mistrzostw wyglądało to już tak, jak powinno - podsumowuje.

Nikola Grbić w meczu z Ukrainą i na początku Memoriału Wagnera stawiał w wyjściowym składzie na graczy, których większość spodziewa zobaczyć się także w pierwszej szóstce podczas mundialu. Potem jednak dał też szansę pograć dłużej dotychczasowym zmiennikom, którzy przeważnie z tego dobrze skorzystali. Zagadką pozostaje zaś, czy będzie to miało przełożenie na zmiany w zestawieniu, które będzie zaczynało spotkania w najważniejszej imprezie sezonu.

- Reprezentację Polski od wielu lat cechuje szeroki skład i ktokolwiek nie pojawia się na boisku, to nie obniża jakości zespołu. Nie chcę zgadywać, ale myślę, że nie dojdzie do sytuacji, w której jedna szóstka rozegra od deski do deski całe mistrzostwa. Raczej będziemy sobie pomagać. Każdy zawodnik z "14" jest w stanie wejść na boisko i coś poprawić, gdy komuś innemu nie idzie. Trener na pewno będzie korzystał z tej opcji - stwierdza Kochanowski.

Wspomniany mecz z Serbami spędził w całości w kwadracie, ale nie oznacza to, że stał tam bezczynnie. Razem z resztą rezerwowych naigrywał się nieraz z kolegów. Pierwszą "ofiarą" był najmłodszy w grupie Mateusz Poręba. W pewnym momencie, stojąc jeszcze obok boiska, źle odczytał sygnał od Grbicia i myślał, że od razu ma wejść na boisko. Zerwał się więc, ale szkoleniowiec uspokoił go i pokazał, że zostanie wprowadzony za chwilę. Koledzy z drużyny, którzy obserwowali to z bliska, nie podarowali mu tego i żartobliwymi gestami "męczyli" go przez kilka kolejnych minut. Po chwili jego los podzielił Łukasz Kaczmarek. W połowie drugiego seta zrobił ekspresyjny i triumfalny wymach ręką i przyklęknął na jedno kolano. Obok tak efektownej celebracji drużynowi szydercy również nie mogli przejść obojętnie i po kolejnych akacjach siatkarza Zaksy Kędzierzyn-Koźle powtarzali ją w swoim gronie.

- Nie powiedziałbym, że kwadrat dla rezerwowych jest lożą szyderców...Ale jeśli ktokolwiek wiedzie prym, to jest to tylko i wyłącznie Tomek Fornal. W kwadracie zawsze jest wesoło. Szczególnie jak wygrywamy wszystkie spotkania po 3:0. Wtedy nie ma powodów do smutku, tylko można dopingować kolegów i pożartować - tłumaczy z uśmiechem 25-latek.