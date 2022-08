Pierwszy wygrany turniej pod wodzą Grbicia. Zmiany na zamówienie. I mamy speca od obron

Gdy Nikola Grbić został wybrany w styczniu trenerem reprezentacji Polski, to wiadomo było, że docelową imprezą dla niego będą igrzyska w Paryżu. W pierwszym roku pracy zaś kluczowe są mistrzostwa świata. Biało-czerwoni jeszcze przed mundialem jednak pokazywać się z dobrej strony. Najpierw było trzecie miejsce w turnieju finałowym Ligi Narodów, a teraz dołożyli - już po dwóch z trzech spotkań - zwycięstwo w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Oczywiście, to po pierwsze impreza towarzyska, a po drugie stanowi tylko sprawdzian przed mundialem. Ale na pewno siatkarzom nie zawadzi trochę dodatkowej pewności siebie i potwierdzenie, że zmierzają w dobrym kierunku. Zwłaszcza że zawody w Krakowie rozgrywane są w mocnej obsadzie.

Kibice w ostatnich tygodniach co rusz dopominali się o to, by Tomasz Fornal miał okazję zaprezentować się w wyjściowym składzie drużyny narodowej. Przyjmujący Jastrzębskiego Węgla kilka razy, wchodząc z ławki, udowodnił swoją przydatność. Sam przyznawał, że ma ambicje, by grać w podstawowym składzie, ale dodawał, że pogodzi się z każdą rolą. Nikola Grbić z kolei opowiadał, jak cieszy go, iż wszyscy zawodnicy akceptują swoje zadania w zespole i w każdej chwili są gotowi wejść z ławki. Tłumaczył też, że niespełna 25-latek robi duże postępy, które go cieszą.

Kibice chcieli, by Fornal zastąpił w szóstce Aleksandra Śliwkę, który ostatnio miał lepsze i gorsze chwile. Trener zaś tłumaczył i pokazywał swoimi decyzjami, że bardzo ufa temu zawodnikowi. W piątek pogodził życzenie fanów i własną wizję - od pierwszej akcji postawił na obu graczy. Lider Jastrzębskiego Węgla zastąpił bowiem w składzie Kamila Semeniuka. Nie były to jedyne roszady Serba w porównaniu z ostatnimi pojedynkami - w szóstce wyszli także środkowy Karol Kłos i libero Jakub Popiwczak, a w trakcie spotkania szansę na dłuższe pokazanie się na boisku dostał też atakujący Łukasz Kaczmarek. Wszyscy mogą być zadowoleni ze swojej gry.

Zbierający ostatnio gorsze oceny Śliwka także. Pod względem skuteczności w ataku był pewniejszy tego dnia niż Fornal i zamknął usta niektórym krytykom. Fornal pod tym względem miał może słabszy dzień, ale nadrabiał to innymi elementami. Dobrze zagrywał i po raz kolejny udowodnił, że w obronie radzi sobie świetnie. Raz nawet zaliczył wręcz piłkarską interwencję. W defensywie błysnął też Bartosz Kurek - atakujący w jednej akcji dwukrotnie rzucał się do piłki aż lądował na plecach, ale efekt był dobry.

W trakcie spotkania Serb dał szansę także wielu innym graczom. Czy było to tylko ogrywanie wszystkich, czy też może za tym iść jakaś zmiana w podstawowym składzie podczas mistrzostw świata - okaże się zapewne dopiero podczas rozpoczynającej się za tydzień imprezy.

Grbiciowi zależało, by przed tym turniejem sprawdzić się z mocnymi rywalami i wiedzieć dzięki temu, nad czym jeszcze trzeba pracować. Jego życzenie zostało spełnione - w tegorocznym Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w obsadzie są także Irańczycy i Serbowie. A świetnie broniący Argentyńczycy w piątek w pierwszych dwóch setach byli trudną przeszkodą dla jego siatkarzy. Zwłaszcza w pierwszej odsłonie, gdy Polacy dopiero w końcówce odrobili stratę. Sporo kłopotów sprawił im Bruno Lima, swoje dołożył też grający w przeszłości w klubach z Bełchatowa i Zawiercia Facundo Conte.

Biało-czerwoni jednak wyszli z opresji i zaliczyli dwa udane pościgi. A w trzecim secie już grało im się łatwiej. I szło im na tyle dobrze, że kolegów z boiska brawami nagradzał m.in. zadowolony Kurek. A mina prowadzącego ekipę z Ameryki Południowej Marcelo Mendeza - do niedawna trenera Asseco Resovii Rzeszów, a od nowego sezonu Jastrzębskiego Węgla - była coraz bardziej nietęga.

Na zakończenie udziału w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera Polacy zmierzą się w sobotę z Serbami. Ci również mają na koncie dwa zwycięstwa.