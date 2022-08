Kluczowy zawodnik GKS-u Katowice uciekł. "Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca"

GKS Katowice nowy sezon ligowy zainauguruje 1 października. Pierwszym rywalem zawodników Grzegorza Słabego będzie Jastrzębski Węgiel. Klub przygotowuje się do startu PlusLigi, jednak dodatkowo musi stawić czoła poważnemu problemowi. Do klubu nie wrócił rozgrywający amerykański Micah Ma'a, który o zerwaniu kontraktu poinformował za pomocą poczty elektronicznej.

"Trzeba będzie próbować sklecić coś na ostatnią chwilę"

Ma'a 31 maja poinformował klub za pośrednictwem e-maila, że rozwiązuje umowę ze względu na "nieuzasadnione zachowanie klubu". W Katowicach liczyli jednak, że zawodnik na początku sierpnia wróci do Polski na start przygotowań do nowego sezonu, tym bardziej że obowiązywał go jeszcze rok kontraktu. Nic z tego. Klub zgłosił sprawę do FIVB i - jak stwierdził w rozmowie z "Interią" trener Grzegorz Słaby - nadal czeka na odpowiedź.

Brak Amerykanina to duża strata dla zespołu. - Dla mnie, chłopaków i całego klubu ten zawodnik był bardzo istotny. Rozgrywający dotyka piłki w każdej akcji, kieruje naszymi poczynaniami. A on sprawdził się w tej roli świetnie. Szkoda, że go z nami nie ma. Był naszym bardzo mocnym punktem. W szatni została nawet jego torba z rzeczami i sprzętem. Raczej nie miał więc planów, by nie wracać do klubu - powiedział.

Trener mówił wprost, że budował zespół na kolejny sezon na podstawie tego zawodnika. - Z dyrektorem sportowym i prezesem budujemy drużynę na miarę naszych możliwości. Micah Ma’a był jej mega istotnym ogniwem. Przedłużanie umów rozpoczęliśmy od niego. Wielu chłopakom dobrze się z nim grało. Pewnie również na podstawie tego podejmowali decyzje, by zostać w GKS-ie. Nie ma co ukrywać, że zawsze dobry rozgrywający jest magnesem dla innych zawodników. Wydawało się nam, że w poprzednim roku udało się ustabilizować dużo rzeczy. Chcieliśmy podążać w tym kierunku. Niestety, stało się, jak się stało. Trzeba będzie próbować sklecić coś na ostatnią chwilę - stwierdził.

W tym momencie - jak przyznaje trener GKS - na rynku pozostało już niewielu klasowych rozgrywających, a polskich niemal w ogóle. W ostatnim sezonie katowicki klub zajął ósme miejsce w sezonie zasadniczym, po raz pierwszy w historii awansował do play-off. Bez klasowego rozgrywającego o taki sukces będzie niezwykle trudno.

Słaby nie krył oburzenia zachowaniem Ma'a. - Takie sytuacje w siatkówce nie powinny mieć miejsca. Ponieważ dojdziemy do takiego momentu, że kluby z mniejszym budżetem, takie jak my, będą podpisywać kontrakty z zawodnikami, a menedżerowie dalej będą ich oferować innym drużynom. Jeżeli zawodnik dostanie dużo większe pieniądze i będzie można dokonać takiego transferu bez żadnych konsekwencji, to siatkarz w takim wypadku jest świetnie zabezpieczony: już ma klub, a dalej szukają mu drużyny - mówił wprost trener ósmej drużyny poprzednich rozgrywek.