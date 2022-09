Sekretne znaki za plecami siatkarzy i siatkarek - tłumaczymy, co oznaczają gesty pokazywane przez siatkarzy

W czasie meczu siatkarze nie mają czasu na to, by z każdym zawodnikiem przedyskutować następne zagranie. Z tego powodu sportowcy decydują się na prosty i szybki przekaz - czyli znaki, które mogą różnić się między zespołami. Dzięki temu nie zdradza się przeciwnikom taktyki na następne zagranie, a ponadto sekretne znaki pozwalają zawodnikom danej drużyny lepiej się ze sobą skomunikować.

Co oznaczają gesty w siatkówce?

Znaki pokazywane są przez siatkarzy za plecami, nieco ponad pod pośladkami. Wielu kibiców próbowało rozszyfrować, co oznaczają te tajemnicze gesty. Zadanie to jest jednak bardzo trudne, ponieważ duża część sygnałów znana jest tylko pomiędzy zawodnikami danego zespołu. Ujawnienie znaczenia sekretnych znaków mogłoby negatywnie wpłynąć na taktykę drużyny, dlatego nie jest to wiedza dostępna dla wszystkich. Powszechnie znane jest znaczenie około dwóch znaków:

wysunięty palec wskazującej prawej ręki ma oznaczać to, że rywal stojący po tej samej, prawej stronie boiska, będzie blokowany prostą przez blokującego, a obrońca będzie asekurował po skosie;

dwa wysunięte palce oznaczają to, że blokujący blokuje skos a obrońca prostą.

- System znaków to jest taka informacja dla zawodników linii obrony, by mniej więcej wiedzieli, co będzie blokowane. Rozgrywający wykorzystuje system znaków, by komunikować się z atakującymi czyli pokazuje im jakie zagranie będzie grane i to, co było wytrenowane wcześniej na treningu. Palec wskazujący wygięty w haczyk to głównie znak dla środkowego, który ma zagrać tak zwany haczyk, czyli piłkę lekko przesuniętą od rozgrywającego - mówił Krzysztof Ignaczak w rozmowie z dziennikarzem Polsat Sport.

Co siatkarze pokazują za plecami? Systemy znaków pojawiają się także w siatkówce plażowej

Sekretne znaki wykorzystywane są także w siatkówce plażowej, mimo tego, że drużyna składa się z dwóch zawodników lub zawodniczek, więc wydawałoby się, że problemów z komunikacją nie ma. Znaki pomagają jednak poinformować o taktyce partnera, który znajduje się z tyłu, np. podczas serwowania. Portal improveyourvolley.com opisał znaczenie kilku sygnałów, które często pojawiają się w siatkówce plażowej.

I tak zaciśnięta pięść ma oznaczać, że zawodnik przy siatce nie będzie blokował danej piłki.

Sygnały wykonywane prawą ręką mają odnosić się do przeciwnika po lewej stronie, a sygnał lewą ręką do przeciwników po stronie prawej.

Jeden palec wskazujący ma oznaczać próbę bloku prostego, a dwa palce - próbę bloku po skosie.

Cała dłoń z rozsuniętymi wszystkimi palcami oznacza, że blokujący weźmie piłkę jako pierwszy lub jeszcze nie rozszyfrował zamiarów drugiej strony.

Zawodnik w siatkówce plażowej sygnalizuje swój ruch, dzięki czemu druga osoba wie, jak zareagować - przeciwnie, niż pierwszy zawodnik. Czyli jeśli blokujący zamierza bronić proste, to automatycznie drugi zawodnik powinien być przygotowany na obronę skosu.

