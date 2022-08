Grbić skreślił Leona. Teraz się tłumaczy. "Szczerze żałuję"

Wilfredo Leon nie wystąpi na tegorocznych mistrzostwach świata mężczyzn. Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, że zawodnik Sir Safety Perugia nie znalazł się w kadrze prowadzonej przez Nikolę Grbicia. - Po konsultacji medycznej zdecydowano, że dołączenie Wilfredo Leona do drużyny na Mistrzostwa Świata będzie wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem - napisano kilka dni temu w oficjalnym komunikacie.

"Jeśli nie jest gotowy, to nie jest"

Wilfredo Leon przeszedł operację kolana na początku czerwca i pracował nad powrotem do zdrowia, by znaleźć się w kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa świata rozgrywanych w Polsce i Słowenii. Zawodnik Sir Safety Perugia znalazł się na liście 15 siatkarzy powołanych na turniej, co dawało nadzieje na to, że przyjmujący pomoże kadrze. Komunikat Polskiego Związku Piłki Siatkowej z 10 sierpnia wyjaśnił jednak wszelkie wątpliwości. Teraz głos zabrał trener Nikola Grbić.

- Chciałem, by był częścią zespołu. Ale jeśli nie trenujesz i nie grasz w siatkówkę przez trzy miesiące, powrót do zespołu, który jest rozpędzony do 100 km/h, jest ekstremalnie trudny. Mógłby zmuszać się do robienia czegoś, co niesie ze sobą ryzyko kontuzji. Szczerze żałuję, że nie może być w składzie. Ostatecznie nie chciałem podejmować absolutnie żadnego ryzyka, które mogłoby się skończyć jego urazem - tłumaczył swoją decyzję Grbić, cytowany przez Interię Sport.

Nowy szkoleniowiec mistrzów zauważył jednak, że Leon miał duże pragnienie, aby zdążyć przed mistrzostwami świata. Zwłaszcza że będą one rozgrywane w Polsce. - Wyprzedził plany rehabilitacyjne dotyczące powrotu do skakania, robił, co w jego mocy. To świetna rzecz. Kiedy jednak pojawia się na boisku, wszyscy oczekują, że zaserwuje piłkę z prędkością 120 km/h. I gdyby spudłował, wszyscy byliby rozczarowani. Jeśli nie jest gotowy, to nie jest. Chodzi nie tylko o ryzyko kontuzji, ale i jego poziom. Jeśli nie mogę wykorzystać go na boisku, biorę kogoś, kto naprawdę może nam pomóc - powiedział Grbić.

Wilfredo Leon usłyszał od szkoleniowca argumentacje. - Wytłumaczyłem mu decyzję, bo to dla mnie bardzo ważne, by wszystko było jasne. Zrozumiał i zgodził się z tymi argumentami. Oczywiście widziałem u niego rozczarowanie. Powiedziałem, że jeśli chce z nami zostać, będziemy szczęśliwi, ludzie ze sztabu będą pomagać mu w powrocie do formy. Ale wolał wrócić do domu, do rodziny. Wszystko było w porządku, nie ma żadnych sensacji - zapewnia selekcjoner biało-czerwonych.

Tegoroczne mistrzostwa świata w siatkówce będą organizowane przez Polskę i Słowenię, a turniej potrwa od 26 sierpnia do 11 września. Kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia trafiła do grupy C, a jej rywalami będą Bułgaria, Meksyk i USA. Wszystkie mecze Biało-Czerwonych odbędą się w katowickim Spodku.