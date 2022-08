Mocny głos ws. kadry siatkarzy. " To ten moment, gdy można dopaść Polaków"

Wilfredo Leon do samego końca walczył o udział w tegorocznych mistrzostwach świata w siatkówce mężczyzn. - Będę pracował intensywnie i dawał z siebie wszystko - powiedział po dołączeniu do reprezentacji na zgrupowanie w Spale. Niestety Polski Związek Piłki Siatkowej w środę rozwiał wszelkie wątpliwości i przekazał smutne informacje dla kibiców siatkówki.

"Trener potrzebuje teraz jak najmocniejszego składu"

Brak Leona w kadrze na mistrzostwa świata wywołał spore poruszenie i falę komentarzy. Głos w tej sprawie zabrał też w rozmowie z Interią były reprezentant Polski w siatkówce, Witold Roman. - Bardzo żałuję, że Leon nie zagra na mistrzostwach, bo to jest znakomity zawodnik. Gdyby był zdrowy w stu procentach, żałowałbym całkowicie. To jest zawodnik, który potrafi zmienić obraz gry. Ale dzisiaj, gdy trener, który nie jest samobójcą, nie strzela sobie w kolano i decyduje o kształcie kadry, na pewno wie, że wartość sportowa Leona w tym momencie jest mniejsza, niż siatkarzy, którzy jadą na mundial - stwierdził były siatkarz.

Przyjmujący reprezentacji Polski jest uznawany za jednego z najlepszych siatkarzy świata. W czerwcu przeszedł operację kolana i od tego czasu jego występ w czempionacie stał pod wielkim znakiem zapytania. Według byłego środkowego to zwracało też uwagę innych reprezentacji. - Po raz pierwszy zastanawiam się, czy inne zespoły, po tym jak zobaczyły, co nasza reprezentacja ostatnio gra, nie zauważyły, że nie jesteśmy już na takim poziomie, że Polski nie można ograć. Brak Leona, zwłaszcza pod względem psychologicznym, może spowodować, że inne drużyny uwierzą, że to jest właśnie ten moment, gdy można dopaść Polaków - powiedział wprost Roman.

Przypomnijmy, że Polacy w tym roku powalczą o trzeci tytuł mistrzów świata z rzędu. Mistrzostwa w Polsce i Słowenii odbędą się w dniach 26 sierpnia - 11 września.

