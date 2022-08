Oficjalnie: Jest decyzja ws. gry Wilfredo Leona na mistrzostwach świata

Wilfredo Leon przeszedł operację kolana na początku czerwca i pracował nad powrotem do zdrowia, by znaleźć się w kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Katarze. Zawodnik Sir Safety Perugia znalazł się na liście 15 siatkarzy powołanych na turniej, co dawało nadzieje na to, że przyjmujący pomoże kadrze. Komunikat Polskiego Związku Piłki Siatkowej z 10 sierpnia wyjaśnił jednak wszelkie wątpliwości.

Polski Związek Piłki Siatkowej wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował, że Wilfredo Leon nie wystąpi na mistrzostwach świata, które rozpoczną się już 26 sierpnia. "Polski Związek Piłki Siatkowej informuje o decyzjach dotyczących udziału Wilfredo Leona w tegorocznych mistrzostwach świata. Po konsultacji medycznej oraz serii rozmów pomiędzy trenerem, sztabem i lekarzami, zdecydowano, że dołączenie Wilfredo Leona do drużyny na Mistrzostwa Świata będzie wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem" - poinformował PZPS w oficjalnym komunikacie.

"Polski Związek Piłki Siatkowej wyraża wdzięczność Wilfredo Leonowi oraz wszystkim zaangażowanym osobom, za dołożenie wszelkich starań w walce o jak najszybszy powrót naszego reprezentanta na boisko. Jesteśmy przekonani, że Wilfredo wróci w przyszłym sezonie do gry w reprezentacji Polski jeszcze silniejszy" - dodaje polska federacja. Już wcześniej wypowiedzi Nikoli Grbicia wskazywały na to, że przyjmujący nie wystąpi na mundialu. - Widzę Wilfredo teraz codziennie. Nawet jeśli jest on do przodu z dochodzeniem do zdrowia, wciąż nie jest w stanie trenować sześć na sześć - tłumaczył selekcjoner.

Ireneusz Mazur, były trener reprezentacji Polski mówił w rozmowie z Sport.pl, że zastąpienie Wilfredo Leona jest niemożliwe. - Wilfredo to gracz nietuzinkowy. Niemożliwe jest zastąpienie go, ale taktykę uwzględniającą jego nieobecność trzeba przygotować. Niesprawiedliwe byłoby omawianie jego dyspozycji, jeśli nie może w ogóle podjąć rywalizacji. Trzeba mu dać się w pełni wyleczyć, by miał czystą głowę - twierdził Mazur.

Tegoroczne mistrzostwa świata w siatkówce będą organizowane przez Polskę i Słowenię, a turniej potrwa od 26 sierpnia do 11 września. Kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia trafiła do grupy C, a jej rywalami będą Bułgaria, Meksyk i USA. Wszystkie mecze Biało-Czerwonych odbędą się w katowickim Spodku.