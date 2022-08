Co z Wilfredo Leonem? Grbić widzi go codziennie. Niepokojące słowa

- Widzę Wilfredo teraz codziennie. Nawet jeśli jest on do przodu z dochodzeniem do zdrowia, wciąż nie jest w stanie trenować sześć na sześć - powiedział Nikola Grbić w rozmowie z TVP Sport o sytuacji zdrowotnej Wilfredo Leona. Czy siatkarz zagra na zbliżających się MŚ? - To nie jest łatwa sytuacja - podkreślił selekcjoner.

