Kontrowersyjny transfer Góreckiej. Po transferze wbija ostrą szpilkę: Wreszcie

Najlepsze polskie siatkarki przygotowują się do startu w mistrzostwach świata. Tymczasem sporo dzieje się w dalszym ciągu w letnim oknie transferowym. Przez dłuższy czas nieznana była klubowa przyszłość Zuzanny Góreckiej po jej zwolnieniu z Grota Budowlanych Łódź. Teraz wiadomo, że przyjmująca reprezentacji Polski zasili szeregi trzeciej siły poprzednich rozgrywek, ŁKS-u.

Zuzanna Górecka przechodzi do ŁKS-u i wbija szpilkę poprzedniemu klubowi

Górecka stanowiła bardzo mocne ogniwo Budowlanych w poprzednim sezonie. Była podstawową zawodniczką zespołu i wraz z Moniką Fedusio trzymała przyjęcie drużyny. Niestety po rozgrywkach zespół zdecydował się na zakończenie współpracy z zawodniczką. Pojawiały się spekulacje, że reprezentantka Polski może ponownie wybrać zagraniczny kierunek, jednak zdecydowała się zostać w TAURON Lidze. Wybór padł na lokale rywalki, czyli ŁKS Commercecon. W zeszłym sezonie oba zespoły walczyły ze sobą o brązowy medal rozgrywek. Wtedy ŁKS nie dał przeciwniczkom żadnych szans.

Reprezentantka Polski w dosyć kontrowersyjny sposób skomentowała, co skłoniło ją do podjęcia tej decyzji.- Przede wszystkim chęć rozwoju. Wreszcie będę miała okazje popracować w klubie z profesjonalnym trenerem i zagrać w zespole, który celuje w mistrzostwo Polski i ma realne szanse na jego zdobycie. ŁKS jest jednym z topowych klubów w Polsce, więc sam fakt, że idę do takiego klubu budzi we mnie dodatkowe emocje - powiedziała w rozmowie z klubowymi mediami. Górecka dzięki tej wypowiedzi z pewnością nie zostanie mile zapamiętana przez kibiców Budowlanych.

Przyjmująca obecnie przygotowuje się wraz z pozostałymi wybrankami Stefano Lavariniego do mistrzostw świata, które zostaną rozegrane na parkietach Polski i Holandii w dniach 23 września - 11 października. Polska zagra w grupie B, gdzie ich rywalkami będą reprezentantki Turcji, Dominikany, Korei Południowej, Tajlandii i Chorwacji. Debiut w nowym klubie Górecka zaliczy 29 października w wyjazdowym meczu otwarcia sezonu z UNI Opole.