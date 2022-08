Grbić skreślił go z reprezentacji Polski na MŚ. "Padło na mnie"

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn rozpoczną się 26 sierpnia. Broniący tytułu Polacy spotkania grupowe rozegrają w katowickim Spodku, a ich rywalami w grupie C będzie Bułgaria, Meksyk i Stany Zjednoczone. W poniedziałek Nikola Grbić ogłosił 15-osobową kadrę na te mistrzostwa, skreślając tym samym trzech siatkarzy - Karola Butryna, Bartosza Bednorza i Jana Firleja. Przed rozpoczęciem mistrzostw świata z kadry wypadnie jeszcze jeden siatkarz.

REKLAMA

Zobacz wideo Wilfredo Leon pokazał, jakie ćwiczenia wykonuje podczas rehabilitacji po operacji kolana

Butryn ocenia brak powołania na MŚ: To była decyzja trenera

Karol Butryn w rozmowie z TVP Sport ocenił decyzję selekcjonera. - Zdawałem sobie sprawę z tego, że taka decyzja może zapaść. Kiedy się o niej dowiedziałem, musiałem ją zaakceptować. Nie jest mi w tej chwili łatwo. Nie jest to dla mnie pomyślny wybór, ale muszę żyć dalej - podkreślił atakujący Indykpolu AZS Olsztyn. - To była decyzja trenera. Wybrał piętnastkę, by następnie wytypować czternastkę na mistrzostwa świata. Musiał z kogoś zrezygnować. Padło na mnie i dwóch innych chłopaków - dodał.

Grbić podał kadrę. Skreślił trzech graczy. Szansa dla Leona

Butryn w tegorocznej Lidze Narodów zadebiutował w reprezentacji Polski i jak podkreśla, do dla niego motywacja do pracy przed kolejnym sezonem w kadrze. - Patrząc na tę drugą stronę, to tak szczerze byłem pewny wyjazdu wyłącznie do Kanady, po to, by Bartek Kurek i Łukasz Kaczmarek mogli w tym czasie odpocząć. Ostatecznie udało mi się załapać na finały, walczyłem do samego końca o wejście do kadry na mistrzostwa świata, więc mam wszelkie powody, by być zadowolonym z tego sezonu reprezentacyjnego. Był on przecież dla mnie pierwszy! Samo granie z tak świetnymi kolegami dało mi bardzo dużo cennego doświadczenia. Mam nadzieję, że w kolejnym sezonie to zaprocentuje - ocenił Butryn.

W 15-osobowej kadrze na mistrzostwa świata znalazł się m.in. Wilfredo Leon. Polski przyjmujący nadal walczy o powrót do gry po operacji i nie ma pewności, czy znajdzie się w ostatecznej drużynie, która będzie bronić tytułu na parkietach w Polsce i Słowenii.