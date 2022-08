Grbić skreślił trzy nazwiska. Podał kadrę. A Leon walczy

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn rozpoczną się 26 sierpnia. Broniący tytułu Polacy spotkania grupowe rozegrają w katowickim Spodku, a ich rywalami w grupie C będzie Bułgaria, Meksyk i Stany Zjednoczone.

Leon wciąż z szansami na mistrzostwa świata

Trener Nikola Grbić wyłonił 15-osobową grupę, która zachowuje szanse na powołanie do reprezentacji Polski i zostaje na obozie w Spale. Nadzieję na walkę o medale ma w dalszym ciągu jeden z najlepszych siatkarzy świata, Wilfredo Leon, który wraca po kontuzji.

Leon początkiem czerwca przeszedł operację kolana i teraz pracuje nad powrotem do formy. Przyjmujący reprezentacji Polski w rozmowie z Grzegorzem Wojnarowskim z WP Sportowe Fakty powiedział, że rehabilitacja idzie dobrze i że wrócił już do treningów. To pozwala mu wierzyć w udział w walce o medale.

Reprezentant Polski zdaje sobie jednak sprawę z tego, że na mistrzostwa świata pojedzie tylko 14 zawodników. – Wilfredo trenuje zgodnie ze swoim programem, nie jest jeszcze gotowy do uczestniczenia w treningu w ustawieniach 6 na 6. Jest pełnoprawnym członkiem naszej grupy, polskiej reprezentacji. Cieszymy się, że jest z nami. Mamy okazję widzieć, jak przebiega jego powrót do normalnej dyspozycji. Czy zdąży przed MŚ? Zobaczymy pod koniec tego tygodnia – powiedział trener Grbić cytowany na stronie PZPS.

W powołaniach Grbicia brakuje takich postaci jak Karol Butryn, przyjmujący Bartosz Bednorz i rozgrywający Jan Firlej. – Decyzję o "czternastce" na mistrzostwa świata trzeba było podjąć przed meczem towarzyskim z Ukrainą, który zagramy w Radomiu. Pod koniec zeszłego tygodnia zdecydowałem, że trzeba to zrobić już teraz. Wybór zawsze jest bardzo trudny, bo każdy z siatkarzy, którzy trenowali tego lata, zasłużył na udział w czempionacie. Bardzo wysoko cenię ich zaangażowanie i umiejętności. Taka niestety jest ta trudna strona pracy trenera. Treningi w mniej licznej grupie pozwalają na zachowanie dużego rytmu i dają komfort pracy, którego w tym momencie bardzo potrzebujemy – argumentował trener.

Siatkarze Grbicia, którzy zachowują szanse na MŚ 2022:

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba

Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski