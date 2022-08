Hitowy transfer w PlusLidze. Jastrzębski Węgiel ma nowego trenera

Jastrzębski Węgiel ma za sobą całkiem udany sezon. Ekipa sięgnęła po wicemistrzostwo kraju, jednak działacze klubu liczą, że w przyszłym uda się poprawić wynik w krajowych rozgrywkach, a przy tym dobrze zaprezentować się w Lidze Mistrzów.

Oficjalnie: Marcelo Mendez nowym trenerem Jastrzębskiego Węgla

Nie powinno zatem dziwić, że klub, mając tak ambitne plany, rozpoczął proces wzmocnień. Niezbędne było jednak znalezienie szkoleniowca, zwłaszcza że po niespodziewanej porażce w pierwszym meczu ćwierćfinałów z ekipą Trefl Gdańsk, od składu odsunięty został ówczesny szkoleniowiec Andrea Gardini. Ostatecznie w play-offach prowadził zespół jego asystent Nicola Giolito. Działacze Jastrzębskiego Węgla wytypowali już jednak jego następcę i będzie nim Marcelo Mendez.

- Marcelo Mendez to absolutna czołówka wśród trenerów siatkarskich na świecie. Jest mi niezmiernie miło, że Jastrzębski Węgiel zbudował taką markę, że potrafi przyciągać do siebie najlepszych z najlepszych w swoim fachu. Trener Mendez to szkoleniowiec z charyzmą, wiedzą i ogromnym doświadczeniem, za którym stoją sukcesy zarówno klubowe, jak i reprezentacyjne. Jestem przekonany, że ta współpraca będzie z korzyścią dla obu stron - powiedział w rozmowie z oficjalną stroną klubu, prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol.

- Nasze plany i cele na sezon 2022/2023 są ambitne. Chcemy, aby Jastrzębski Węgiel plasował się wśród najlepszych klubów w Lidze Mistrzów oraz na topie w PlusLidze. Klub z tak bogatą historią musi zawsze celować w pierwszą pozycję. I jestem przekonany, że dzięki dużemu wysiłkowi, chęciom, wierze we wspólne działanie, treningowi oraz zaufaniu w pracę zespołową, możemy to osiągnąć - stwierdził natomiast Mendez.

Mendez to utytułowany i bardzo doświadczony trener. Największą część swojej kariery spędził w brazylijskiej Sadi Cruzeiro, gdzie sześciokrotnie wygrywał mistrzostwo kraju, a także triumfował w m.in. Pucharze Brazylii czy Klubowych Mistrzostwach Świata. Argentyńczyk sięgał również po tytuły z drużynami grającymi w Hiszpanii i Argentynie. 58-latek prowadził także reprezentacje Hiszpanii oraz Argentyny. Z tą drugą sięgnął po brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio w zeszłym roku. Od listopada pracował z Asseco Resovią, z którą zajął piąte miejsce w lidze.

Wcześniej klub potwierdził natomiast pozyskanie przyjmującego Kamila Dębskiego ze Stali Nysa. Z klubem pożegnali się za to Szymon Biniek, Wojciech Szwed i Bartosz Cedzyński.