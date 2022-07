Intensywny sierpień siatkarzy. Oto plany przed mistrzostwami świata

Polacy mają za sobą wymagający początek sezonu reprezentacyjnego. Mowa o Lidze Narodów, w której siatkarze wywalczyli brązowy medal, pewnie pokonując Włochów 3:0. Było to dobre przetarcie dla reprezentacji, ale również udany debiut nowego trenera. Teraz zawodnicy Nikoli Grbicia dostali od selekcjonera tydzień wolnego, po którym rozpoczną przygotowania do mistrzostw świata.

Intensywny sierpień siatkarzy. W planach sparingi, Memoriał Huberta Wagnera i wreszcie mistrzostwa świata

Po chwili odpoczynku siatkarze zbiorą się na zgrupowaniu w Spale, które rozpocznie się 1 sierpnia. Tam czekają ich intensywne treningi i dalszy etap zgrywania się ze sobą, który potrwa do 12 sierpnia. Już w następnym dniu czeka ich pierwszy sparing, w którym w Radomiu Polacy zmierzą się z Ukrainą. Następnie ekipa Grbicia uda się do Krakowa na krótkie zgrupowanie i wielki święto polskiej siatkówki, czyli Memoriał Huberta Wagnera (18-20 sierpnia). Tam czekają ich spotkania z Iranem, Argentyną i Serbią. Później mistrzowie świata przeniosą się już do Katowic, gdzie 26 sierpnia rozpoczną walkę o trzeci tytuł z rzędu. Wcześniej, 23 sierpnia, czeka ich jeszcze kolejny sparing z Argentyną.

Plan przygotowań reprezentacji Polski do mistrzostw świata

2-12 sierpnia - zgrupowanie w Spale

13 sierpnia - sparing z Ukrainą w Radomiu

15-20 sierpnia - zgrupowanie w Krakowie i Memoriał Huberta Wagnera

22 sierpnia - zgrupowanie w Katowicach

23 sierpnia - sparing z Argentyną

26 sierpnia - początek mistrzostw świata

Obrońcy tytułu swój udział w czempionacie rozpoczną 26 sierpnia meczem z Bułgarami. Dwa dni później czeka ich pojedynek z Meksykiem, a 30 sierpnia z najgroźniejszym rywalem w grupie C, czyli Stanami Zjednoczonymi. Przypomnijmy, że Polacy powalczą o trzeci tytuł z rzędu.

