Grbić ujawnia, jak Polacy zareagowali po porażce z USA. "Naturalna reakcja"

Reprezentacja Polski została brązowym medalistą tegorocznej edycji Ligi Narodów. Kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia wygrała 3:0 z Włochami w meczu o trzecie miejsce. To był kapitalny występ biało-czerwonych. "Na pewno też to trzecie miejsce wiele znaczy dla Grbicia, dla którego był to pierwszy poważniejszy sprawdzian w roli trenera Polaków. Jak na razie poprowadził ich jedynie w meczach tegorocznej LN" - pisze Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl.

Nikola Grbić mówi o reakcji siatkarzy po porażce ze Stanami Zjednoczonymi

Nikola Grbić rozmawiał z portalem WP SportoweFakty po turnieju finałowym Ligi Narodów w Bolonii. Trener Polaków zdradził, jak siatkarze zareagowali po porażce w półfinale z Amerykanami (0:3). - Kiedy przydarzają się takie sytuacje, to nie ma wiele przestrzeni na rozmowy, głęboką analizę, bo mieliśmy mniej niż 24 godziny, by wrócić i grać o medal. Wymagałem od chłopaków, by dali z siebie wszystko, zagrali najlepiej, jak mogą. Oczywiście ważne było, by wszyscy byli gotowi na wejście. To była naturalna reakcja. Bardzo dobrze chłopaki zareagowali na sytuację - powiedział.

Selekcjoner był zadowolony ze zdobycia brązowego medalu Ligi Narodów. Grbić postanowił pochwalić Tomasza Fornala i przy okazji zdradził, dlaczego Bartosz Bednorz nie dostał wielu okazji do gry. - Tomek Fornal może nam pomóc w każdym elemencie: przyjęciu, obronie, bloku, zagrywce, co pokazał w spotkaniu z Iranem. Jego wejście w meczu z Włochami znacząco przyczyniło się do zwycięstwa. Bednorz nie miał zbyt wiele okazji. Trudno się wchodzi, gdy rezultat był kompromitujący z USA. Czasem się tak zdarza, że tych okazji się nie ma i zależy to od przebiegu meczu, a nie poziomu gracza - dodał.

A jak wygląda sytuacja Wilfredo Leona? Zdaniem Nikoli Grbicia szanse gry atakującego na mistrzostwach świata są małe. - Musimy śledzić sytuację i dalej nie mamy konkretnego dnia jego powrotu. Nie chciałbym ryzykować, by się nie daj Boże ponownie nabawił urazu. Jeśli będzie możliwość, by był gotowy na MŚ, to znajdzie się na liście, jeśli nie to nie. To coś innego, gdy przygotowujesz się dwa-trzy miesiące do turnieju niż gdy wrócisz, nie będąc w treningach, a twoje przygotowanie jest dalekie od tego, co się prezentowało - skwitował trener.