Aleksiej Spiridonow wyśmiał reprezentację polskich siatkarzy po występie w Lidze Narodów

Aleksiej Spiridonow znany jest ze skrajnie negatywnego stosunku do Polaków. Rosyjski przyjmujący okazuje go poprzez krytykowanie polskich sportowców i wymianę zdań z polskimi kibicami. - To są brudne istoty. Nie uważam ich za ludzi - stwierdził wprost w jednym z wywiadów. Teraz ponownie dał pokaz swojej niechęci do naszego narodu.

Spiridonow znów prowokuje Polaków. Potrzebował kilku emotikonek

Po spotkaniu Polaków z USA w półfinale Ligi Narodów, przegranym przez zespół Nikoli Grbicia 0:3, Spiridonow postanowił wrzucić zdjęcie cieszących się amerykańskich siatkarzy na Instagram Stories. Nie byłby jednak sobą, gdyby nie dodał kilku cieszących się emotikonek. Tym razem jednak nie dodał ani jednego słowa od siebie.

Tylko w ostatnim czasie Spiridonow "zasłynął" z tego, że wyrzucił do śmieci koszulkę reprezentacji Polski. Na swoim profilu na Instagramie Spiridonow udostępnił nagranie, które mocno szokowało. Na początku zawodnik pokazał koszulkę reprezentacji Polski, którą później zgniótł i wyrzucił do kosza. Jakby tego było mało, na koniec upchnął ją jeszcze głębiej.

PlusLiga jest światową potęgą. Aż 30 medalistów Ligi Narodów

W jednym z wywiadów Rosjanin wyjaśnił skąd jego wrogi stosunek do Polski. - Wszystko zaczęło się na mundialu w 2014 roku, kiedy polscy kibice wygwizdali Rosję. Naszemu zespołowi towarzyszyła grupa żołnierzy. Nie można było opuścić hotelu, bo zawsze ktoś był obok ciebie. Polacy gwizdali także na nasz hymn. Dlaczego nie mogę sobie pozwolić na szturchanie? Po porażce z Polską otrzymałem wiele negatywnych wiadomości od Polaków. Ja się nie kłócę z nimi, po prostu ich drażnię - powiedział na początku maja w rozmowie z portalem sport-express.ru.

Po niedzielnym spotkaniu Polaków z Włochami, wygranym 3:0 w starciu o 3. miejsce Ligi Narodów, Spiridonow głosu już nie zabrał.