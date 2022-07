Bartosz Kurek rozbroił: Powinienem dostać Oskara. Udawałem

W niedzielę reprezentacja Polski zmierzyła się w meczu o trzecie miejsce w Lidze Narodów z Włochami. Nasi siatkarze nie dali większych szans rywalom i pokonali ich 3:0. Tym samym Polacy sięgnęli po brązowy medal. Dla Włochów ta porażka jest bardzo dotkliwa, ponieważ byli gospodarzami turnieju, a w rundzie grupowej zajęli pierwsze miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Earvin Ngapeth pokazał tragiczne warunki, w jakich trenują i mieszkają francuscy siatkarze przed finałem VNL w Bolonii. To samo czeka Polaków?

Kurek zażartował po meczu z Włochami. "Powinienem dostać Oskara"

Bartosz Kurek był jednym z najlepszych siatkarzy w tym spotkaniu. Po meczu kapitan polskiej kadry skomentował swój występ. - Chyba oprócz medalu powinienem dostać jeszcze Oskara, bo nie był to mój turniej, a dzisiaj udawałem dobrego zawodnika na boisku i starałem się wspierać chłopaków. Wygrali dla mnie ten medal z jednym piątym kołem u wozu, więc gratulacje dla nich - zażartował Kurek w wywiadzie z Polsatem Sport.

Tłumaczymy, dlaczego Bartosz Kurek grał w innej koszulce z Włochami

Kurek wypowiedział się także na temat innych polskich zawodników. - Musiałem krzyknąć na Tomka (Tomasz Fornal - przyp. red.) i ruszył d...ę (śmiech - przyp. red.). Każdy kto wszedł i nie wszedł zrobił super robotę, bo trzeba przygotować się do takiego meczu i przez to, że mamy w szatni takich zawodników wyszliśmy naładowani - powiedział Kurek.

Siatkarz skomentował również przebieg meczu z Włochami. - W kluczowych momentach wykorzystywaliśmy słabość przeciwnika. Czasem się tak gra i wygrywa ważne mecze. Ten medal to nie jest byle co, bo wygrywamy i pokazujemy, że jesteśmy w czubie - dodał kapitan reprezentacji Polski.

Podopieczni Grbicia zakończyli udział w Lidze Narodów, ale już 26 sierpnia zagrają na mistrzostwach świata. Nasi siatkarze będą jednym z głównych faworytów do wygrania tego turnieju i postarają się obronić wygrany przed czterema laty tytuł. Kurek poruszył w wywiadzie także temat zbliżających się rozgrywek. - Pompujmy balonik już teraz, to myślę że nie będzie nam łatwo. Stać nas na to, nie możemy przed tym uciec i udawać słabego zespołu, ale pamiętajmy, że inne zespoły też dobrze grają, grają dużo lepiej od nas i wykorzystują nasze słabości. Może zdarzyć się mecz taki jak wczoraj, ale może zdarzyć się też taki jak dzisiaj - powiedział atakujący.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kapitalny mecz Polaków, Włosi rozbici 3:0! Mamy brąz Ligi Narodów