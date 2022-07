Włosi spojrzeli rzeczywistości w oczy po klęsce z Polską

"Włosi zostali zdeklasowani" - czytamy we włoskich mediach po meczu z Polską. Nasi siatkarze pokonali gospodarzy 3:0 w meczu o trzecie miejsce Ligi Narodów i sięgnęli po brązowy medal. Za to Włosi zostali z niczym, choć w fazie grupowej to oni zajęli 1. miejsce, wyprzedzając Polaków.

