Polacy bez szans z USA. Wstyd w trzecim secie półfinału Ligi Narodów

Po zwycięstwie nad Iranem 3:2 w ćwierćfinale reprezentacja Polski siatkarzy w sobotę rywalizowała z Amerykanami o finał Ligi Narodów. W rundzie zasadniczej to Biało-Czerwoni zwyciężyli 3:1, ale trzeba było mieć na uwadze, że do amerykańskiego zespołu na turniej finałowy dołączył jeden z najlepszych rozgrywających świata - Micah Christenson. Jego obecność była już bardzo widoczna w ćwierćfinale z Brazylią, który Amerykanie wygrali pewnie 3:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Earvin Ngapeth pokazał tragiczne warunki, w jakich trenują i mieszkają francuscy siatkarze przed finałem VNL w Bolonii. To samo czeka Polaków?

Polacy rozbici przez Amerykanów. Trzeci set do 13

W pierwszym secie przez długi czas trwała walka punkt za punkt, a oba zespoły miały problem, by zdobyć więcej niż jeden punkt przy własnej zagrywce. W połowie partii jednak zaczęło się to nieco zmieniać. Dzięki dobrym zagrywkom Kyle'a Ensinga Amerykanie wyszli na prowadzenie 14:12, ale po świetnych serwisach Jakuba Kochanowskiego, w tym asie serwisowym, chwilę później było już 17:16 dla Polski. Potem były trzy kolejne punkty dla Amerykanów, a następnie po skutecznym kontrataku Łukasza Kaczmarka Biało-Czerwoni doprowadzili do remisu po 21. Cóż jednak z tego, skoro decydującą serię zaliczyli Amerykanie. Przy zagrywce TJ'a Defalco zdobyli trzy kolejne punkty, mieli trzy piłki setowe i wykorzystali drugą z nich - po ataku Aarona Russela zwyciężyli w pierwszej partii do 22.

Drugi set był równie wyrównany co pierwszy, a żaden z zespołów nie potrafił osiągnąć większej przewagi do przerwy technicznej. Dopiero wtedy zagrywki Mateusza Bieńka i skuteczne kontrataki Polaków dały im prowadzenie 14:12. Przebudzili się Bartosz Kurek, który w pierwszym secie nie skończył ani jednego ataku, oraz Kamil Semeniuk (22 proc. w ataku w 1. partii).

Grbić zadecydował. Oficjalnie. Ogłosił szeroką kadrę na MŚ

Po efektownej kontrze Kurka Polacy powiększyli swoją przewagę do trzech punktów (18:15), ale w drugim secie psuli oni jedną zagrywkę za drugą, a to pozwoliło Amerykanom mozolnie odrabiać straty, wygrywając pojedyncze piłki przy własnym serwisie. Od stanu 20:19 dla Polski dwie kolejne akcje wyglądały tak samo - Amerykanie znakomicie bronili ataki Kurka, a w kontrataku skuteczny był Ensing, dzięki czemu zrobiło się 21:20 dla rywali. Mało tego - Kurek lekko się zaciął, w kolejnej akcji nie skończył trzech ataków z rzędu, a po udanej kontrze Jeffreya Jendryka Amerykanie prowadzili już 23:21. To okazało się decydujące, bo choć Kamil Semeniuk przy stanie 23:24 miał piłkę na remis w górze, to został zablokowany i Amerykanie wygrali również drugiego seta.

Trzeci set okazał się ostatnim i zaczął się beznadziejne dla reprezentacji Polski, która przegrywała od początku 2:5, 3:8, aż wreszcie 4:10. Po zablokowanym ataku Bartosza Kurka przewaga Amerykanów wzrosła aż do ośmiu punktów (8:16) i stało się jasne, że totalnie rozbici Polacy tego meczu już nie odwrócą. Po trzech kolejnych asach serwisowych Defalco było już 10:21, a po zepsutej zagrywce Tomasza Fornala przegrali aż 13:25.

Polscy siatkarze przegrali z Amerykanami 0:3 (-22, -23, -13) i to rywale zagrają w finale Ligi Narodów ze zwycięzcą drugiego półfinału Francja - Włochy. Polaków z kolei czeka w niedzielę mecz o trzecie miejsce z przegranym tej rywalizacji.